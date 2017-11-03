مصر : مدير مدرسة يغتصب الطلاب بحجة تعليمهم ” الكاراتيه ” !

قررت النيابة العامة المصرية عرض 3 تلاميذ على الطب الشرعي، بعد اتهام أولياء أمورهم لصاحب المدرسة الخاصة التي يدرسون بها باغتصابهم جنسياً، في الوقت الذي قررت فيه أيضاً حبس صاحب المدرسة لحين الانتهاء من التحقيقات وعرض التحريات.

واستمعت نيابة النزهة في مصر الجديدة لأقوال أولياء الأمور بعد التقدم ببلاغات تضمنت اكتشاف والدة أحد التلاميذ وجود مشكلة عند نجلها أثناء التبرز، ليبلغها طفلها بما يفعله معه صاحب المدرسة التي يديرها بنفسه.

وقالت مصادر بوزارة التعليم إن الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم قرر إرسال لجنة إلى المدرسة خلال الساعات القادمة للتحقيق في الواقعة، ومتابعة التطورات، خاصة أن أولياء أمور التلاميذ أعلنوا رفضهم إرسال أبنائهم للمدرسة لحين انتهاء التحقيقات.

وذكرت المصادر، وفق ما اوردت شبكة إرم نيوز، أن التلاميذ الثلاثة “ولد وبنتان”، حيث يدرس الطفل الذي تقدمت والدته ببلاغ في مرحلة “كي .جي.1″، وتبين اكتشاف حالتين بعد ذلك.

وأوضحت مصادر تعليمية خاصة أن مدير المدرسة المتهم كان يخدع الأطفال عن طريق اصطحابهم إلى مكتبه بحجة تدريبهم على لعبة “الكاراتيه” وإجبارهم على خلع ملابسهم، ومن ثم يرتكب جريمته بحجة أنه يلعب مع الأطفال لعبة أسماها ” الوردة والعصفورة”.

ولا تزال القضية قيد التحقيق من قبل رجال النيابة ، حيث تجرى تحقيقات وتحريات موسعة داخل المدرسة للتأكد من وجود ضحايا جدد من عدمه.