مغامرة ” حضر ” تنتهي دون فك الحصار .. و إسرائيل تهدد بالتدخل لصالح الدروز

شنت فصائل معارضة، الجمعة، هجوماً على أطراف مدينة “حضر” الدرزية، بالقرب من الحدود مع الجولان المحتل من قبل إسرائيل، بهدف فك الحصار عن عن ريف ريف دمشق الجنوبي الغربي المحاصر، قبل أن تستعيد ميليشات النظام زمام السيطرة، وتهدد إسرائيل بالتدخل.

وتمكنت الفصائل (من بينها فتح الشام)من السيطرة على منطقة مكنتها من وصل تل الحمرية بالتلول الحمر، وصولاً إلى بيت جن، إلا أن استقدام ميليشيات النظام لتعزيزات كبيرة إلى جانب الميليشيات المحلية الموالية، مكنها من استعادة السيطرة، وإطباق الحصار مجدداً.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه رصد “تظاهرات لمواطنين سوريين في الجولان السوري المحتل على خطوط التماس بين الجولان السوري المحتل والجولان السوري المحرر، حيث أكدت مصادر أهلية عبور مواطنين من الجولان المحتل للخط الأول، فيما جرى منعهم من القوات المتمركزة على الحدود من التقدم أكثر نحو الجولان السوري المحرر”.

وفي السياق ذاته، قال متحدث عسكري إسرائيلي، إن الجيش الإسرائيلي على استعداد لمساندة سكان قرية سورية حدودية سكانها من الدروز.

ويعتبر هذا الموقف استثنائيا من الحكومة الإسرائيلية التي لطالما نأت بنفسها ـ بالشكل المعلن على الأقل ـ عن الأحداث في سوريا، ما لم يتم استهدافها.

وقال رونن مانليس المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي إن الحديث يدور عن “حضر”، وأضاف: “في الساعات الأخيرة توسع القتال في منطقة قرية حضر الدرزية في منطقة الجولان، حيث أجرى رئيس الأركان الإسرائيلي غادي أيزنكوت، وقائد المنطقة الشمالية يوئل ستريك، وقائد فرقة الجولان ياتيڤ عاسور تقديرا للموقف”.

وتابع أن “الجيش الإسرائيلي مستعد لمساندة سكان القرية، وسيمنع المساس بهم أو احتلال القرية وذلك من منطلق التزامه تجاه الطائفة الدرزية”.

ولفت المتحدث الإسرائيلي إلى أن “المزاعم بشأن تورط أو مساندة إسرائيلية لعناصر جهادية في القتال بسوريا عارية من الصحة”. (Aksalser – Anadolu)