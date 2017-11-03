ميليشيات النظام تسيطر على مدينة دير الزور بالكامل

أعلنت وسائل إعلام النظام، الجمعة، السيطرة على كامل مدينة دير الزور بعد معارك مع تنظيم “داعش”، تأكيداً لإعلان المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء الخميس.

ونقلت وكالة “سانا” عن مصدر عسكري تأكيده “تطهير المدينة بالكامل من مسلحي داعش”.

وتمت السيطرة بعد اقتحام أحياء الرشدية والحويقة التي كانت آخر معاقل “داعش” في المدينة، فيما قال ناشطون إن مدنيين ناشدوا “قسد” فتح طريق لهم، من جهة سيطرتهم، خوفاً من أعمال قوات النظام الانتقامية.

وكانت مدينة دير الزور خرجت عن سيطرة النظام بشكل شبه كامل منتصف تموز عام 2014.

ويقاتل لصالح النظام في دير الزور الميليشيات المحلية التي يطلق عليها الموالون اسم “الجيش العربي السوري”، إلى جانب قوات إيرانية وعراقية ولبنانية وأفغانية (الحرس – النجباء – حزب الله – فاطميون – …).