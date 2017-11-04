ألمانيا : الشرطة توقف مظاهرة كردية بسبب صور أوجلان

أوقفت الشرطة الألمانية مظاهرة نظمها ناشطون أكراد في مدينة دوسلدروف، السبت، تطالب بإطلاق سراح زعيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، المسجون في تركيا، وذلك بعد رفع المتظاهرين رموزاً محظورة في ألمانيا ورفضهم طيها.

وكانت التظاهرة، التي انطلقت وسط مدينة دوسلدورف تخللتها مصادمات بين الشرطة والمتظاهرين، جاء ذلك بعد أن رفع العديد من المتظاهرين أعلاماً تحمل صور عبد الله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني المحظور.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن المتظاهرين هاجموا أفراد الشرطة بصواري الأعلام وردت الشرطة باستخدام رذاذ الفلفل.

وحسب مشاهدات مصور تابع لوكالة الأنباء الألمانية، فقد طلب أفراد الشرطة مرارا عبر مكبرات الصوت، من المتظاهرين، طي الأعلام التي تحمل صور أوجلان لكن ذلك لم يحدث، وتلا ذلك أن تحفظت الشرطة على العديد من المتظاهرين.

وكانت المحكمة الإدارية العليا في ولاية شمال الراين فيستفاليا أكدت مساء الجمعة على المبدأ القانوني الذي يحظر حمل أعلام أو لافتات عليها صور أوجلان.

يذكر أن حزب العمال، محظور منذ فترة طويلة بوصفه منظمة إرهابية، في كل من ألمانيا والاتحاد الأوروبي. (DPA-AFP-DW)