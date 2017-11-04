الحريري يعلن استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية في خطوة مفاجئة .. و يعرب عن خشيته من الاغتيال !
↓ قناة العربية : الحريري يعلن استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية
↓ الحريري: الأجواء السائدة في لبنان شبيهة بالوضع قبيل اغتيال رفيق الحريري (العربية)
↓ الحريري: أيدي إيران في المنطقة ستقطع (العربية)
↓ الحريري: لن نقبل أن يكون لبنان منطلقا لتهديد أمن المنطقة (العربية)
↓ الحريري يرفض استخدام سلاح حزب الله ضد اللبنانيين والسوريين (العربية)
↓ الحريري يعرب عن خشيته من تعرضه للاغتيال (العربية)
↓ الحريري: إيران قامت بزرع الفتنة وألحقت الدمار بالدول العربية التي تدخلت فيها
↓ الحريري: أقول لإيران وأتباعها إنهم خاسرون وستقطع الأيادي التي امتدت للدول العربية
↓ الحريري: إيران تسعى لاختطاف لبنان وفرض الوصاية عليه عن طريق سلاح حزب الله