الحريري يعلن استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية في خطوة مفاجئة .. و يعرب عن خشيته من الاغتيال !

4 نوفمبر، 2017
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↓ قناة العربية : الحريري يعلن استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية

↓ الحريري: الأجواء السائدة في لبنان شبيهة بالوضع قبيل اغتيال رفيق الحريري (العربية)

↓ الحريري: أيدي إيران في المنطقة ستقطع (العربية)

↓ الحريري: لن نقبل أن يكون لبنان منطلقا لتهديد أمن المنطقة (العربية)

↓ الحريري يرفض استخدام سلاح حزب الله ضد اللبنانيين والسوريين (العربية)

↓ الحريري يعرب عن خشيته من تعرضه للاغتيال (العربية)

↓ الحريري: إيران قامت بزرع الفتنة وألحقت الدمار بالدول العربية التي تدخلت فيها

↓ الحريري: أقول لإيران وأتباعها إنهم خاسرون وستقطع الأيادي التي امتدت للدول العربية

↓ الحريري: إيران تسعى لاختطاف لبنان وفرض الوصاية عليه عن طريق سلاح حزب الله

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6 آراء على “الحريري يعلن استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية في خطوة مفاجئة .. و يعرب عن خشيته من الاغتيال !”

  1. خبر ممتاز .. اخيرا صحيت على حالك يلى أن تأتي متأخرا خيرا من ألا تأتي أبدا .

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  3. صح النوم ايه التابع الذليل
    الاجواء تشير إلى احتراق ورقة
    حزب اللات
    وحسن زمرة
    ولكن بعد ان دمرت سوريا وهجر اهل
    السنة وانتم محسوب عليهم

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  5. رغم ما قدمه لهم من تنازلات استقال ليقدم دليل دامغ ان قاتل ابيه خنزير المهاجرين سليل صهيون بشارون.

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  6. Hariry is a very small tail the order for sure come from the operator. whatever its a step in the forward direction when the game extends beyond the Syrian borders and when everybody enjoys the game.

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