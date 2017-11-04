السويد : عصابة تسطو على شاحنة بضائع بطريقة هوليوودية .. و الشرطة تقبض عليها بطريقة مبتكرة ! ( فيديو )

السويد : عصابة تسطو على شاحنة بضائع بطريقة هوليوودية .. و الشرطة تقبض عليها بطريقة مبتكرة ! ( فيديو )

فيما يشبه مشهدا من الفيلم الشهير “السريع والغاضب“، أقدمت عصابة من اللصوص غرب السويد، بجرأة كبيرة، على سرقة عربة شحن بضائع خلال سيرها.

واشتبهت شركة “بوست نورد” بسرقة بضاعتها خلال عملية التوصيل بين مدينتي ستوكهولم وغوتنبرغ.

واتضح للشركة اختفاء كمية كبيرة من السلع أثناء النقل، وخاصة أجهزة كمبيوتر وهواتف ذكية، بقيمة حوالي 2.5 مليون كرونة، حوالي (297035 دولار أمريكي).

وللإيقاع باللصوص، قامت الشرطة بتثبيت كاميرات داخل الشاحنات، لمراقبة عمليات السرقة حيث تمّ تجهيز شاحنة بصناديق فارغة.

وفي وقت لاحق، فوجئ عناصر الشرطة لدى مشاهدتهم رجلين يدخلان من مؤخرة عربة كانت تسير بسرعة 80 كيلومترا في الساعة، من خلال ما نقلته الكاميرات.

وحين كان الرجلان بصدد النزول من الشاحنة، بعد أن يئسا من العثور على شيء داخل الشاحنة، وجدا عناصر الشرطة في استقبالهما. (Daily Mail – Euronews)