المتحدث باسم كتائب حزب الله العراقية الشيعية : سنشارك في معركة البوكمال

4 نوفمبر، 2017
2

نُقل عن جعفر الحسيني المتحدث باسم كتائب حزب الله العراق الشيعية المدعومة من إيران قوله إن كتائبه التي تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية في العراق قرب الحدود مع سوريا ستقاتل التنظيم أيضا في بلدة البوكمال السورية الحدودية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الحسيني يوم الجمعة مع قناة الميادين اللبنانية.

وكتائب حزب الله العراق إحدى فصائل قوات الحشد الشعبي التي تقاتل مع الجيش العراقي تنظيم الدولة الإسلامية.

ونقلت الميادين عن الحسيني قوله إن قوات المقاومة العراقية، وهي كناية عن القوات الشيعية المدعومة من إيران، ستشارك في المعركة ضد الدولة الإسلامية في البوكمال السورية لأنها تقع على الحدود مع العراق.

وقال الحسيني ”البوكمال تحت مرمى صواريخ القوات العراقية في مدينة القائم ووجود قواتنا على حدود البوكمال سيكون محورا جديدا في مواجهة داعش“.(REUTERS)

* الصورة : صورة حديثة لقاسم سليماني مع عناصر من “لواء الباقر” في دير الزور

تابعوا أبرز و أحدث أخبار ألمانيا أولاً بأول عبر صفحة : أخبار ألمانيا News aus Deutschland
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي عكس السير وإنما عن رأي أصحابها

رأيان على “المتحدث باسم كتائب حزب الله العراقية الشيعية : سنشارك في معركة البوكمال”

  1. اکبر مصیبة لدی العصابة الثورة: تعریف الحقایق ” کما یریدون” و لیست ” کما هي”!!! كتائب حزب‌الله العراق ليسوا عضوا فی الحشد الشعبي… بل هم _کما ذکر فی التقریر_ من القوات “المقاومة الاسلامیة العراقیة”… ای وجودهم یعود الی السنوات الاحتلال الامریکي بل و حتی زمن حکم صدام… ولکن الحشد الشعبي انما تم تشکلیها فی عام 2014 بعد سقوط موصل …
    و الحشد مکان عملها داخل التراب العراقي و لایحرك خطوة الا بأمر من الحکومة العراقیة…مع ان القوات المقاومة الاسلامیة لهم قیادتهم الخاصة و یأتمرون بأمرهم(و لیس الحکومة بغداد) و هم فی حل من مثل هذه القیود…

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.