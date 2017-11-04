المتحدث باسم كتائب حزب الله العراقية الشيعية : سنشارك في معركة البوكمال

نُقل عن جعفر الحسيني المتحدث باسم كتائب حزب الله العراق الشيعية المدعومة من إيران قوله إن كتائبه التي تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية في العراق قرب الحدود مع سوريا ستقاتل التنظيم أيضا في بلدة البوكمال السورية الحدودية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الحسيني يوم الجمعة مع قناة الميادين اللبنانية.

وكتائب حزب الله العراق إحدى فصائل قوات الحشد الشعبي التي تقاتل مع الجيش العراقي تنظيم الدولة الإسلامية.

ونقلت الميادين عن الحسيني قوله إن قوات المقاومة العراقية، وهي كناية عن القوات الشيعية المدعومة من إيران، ستشارك في المعركة ضد الدولة الإسلامية في البوكمال السورية لأنها تقع على الحدود مع العراق.

وقال الحسيني ”البوكمال تحت مرمى صواريخ القوات العراقية في مدينة القائم ووجود قواتنا على حدود البوكمال سيكون محورا جديدا في مواجهة داعش“.(REUTERS)

* الصورة : صورة حديثة لقاسم سليماني مع عناصر من “لواء الباقر” في دير الزور