المغنية البريطانية أديل ترفض الغناء في الشرق الأوسط !

ذكرت مصادر صحفية #بريطانية أن المغنية صاحبة الأرقام القياسية #أديل ، رفضت إقامة حفلين غنائيين في الشرق الأوسط بقيمة تتجاوز مليون دولار أمريكي، مفضلة القيام بأنشطتها المنزلية الخاصة.

و رفضت المغنية المعروفة أديل (29 عاماً)، الموافقة على عرضيين لأحياء حفلات خاصة في الشرق الأوسط، وآثرت الاهتمام والاعتناء بحديقة منزلها الخاصة، وفقاً لما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية عن صحيفة دايلي ميل البريطانية.

كما أكد المغني الأسترالي غوي سباستيان، أحد أعضاء لجنة تحكيم برنامج “إكس فاكتور” في نسخته الأسترالية الواقعة، حيث أنه كان متواجداً مع مدير أعمال أديل، عندما عرض عليها حفلان للغناء في منطقة الأوسط بقيمة تجاوزت المليون دولار أمريكي، إلا أنها رفضتهما، لأنها مشغولة هذا الأسبوع بـ “تشذيب الأزهار والأشجار في حديقتها”، موضحاً أنها تفضل الاستمتاع بـ “الأمور البسيطة”.

ويبدو أن أديل التي سبق وأعلنت بعد آخر حفلين لها في استاد ويمبلي في لندن، أنها ستأخذ قسطاً من الراحة للتركيز على حياتها الشخصية، متوقفة حالياً عن ممارسة أي أشطة فنية، لاسيما بعد جولتها الغنائية الأخيرة، والتي تضمنت حوالي 121 حفلاً.

يذكر أن أديل تعكف حالياً على الاستعداد للدخول إلى عالم التمثيل، ومن المتوقع أن تكون أحد أبطال المسرحية الموسيقية القادمة “oliver”.