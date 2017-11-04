النائب المخرج لوكالة إيرانية : إيران وقفت بشرف و قوة شعباً و قيادة معنا

النائب المخرج لوكالة إيرانية : إيران وقفت بشرف و قوة شعباً و قيادة معنا

قال نائب رئيس برلمان بشار الأسد، نجدت أنزور، إن لقاءات أستانا “مؤشر على الدخول الى الحل النهائي للأزمة في سوريا”.

وأضاف أنزور في حديث لمراسل وكالة إرنا الإيرانية، السبت، أن “الإعتقاد بأنَّ هناك حل نهائي في سورية بمعزل عما يجري في الإقليم والعالم، هو اعتقاد غير صائب لأنَّ سوريا في قلب الصراع الإقليمي والدولي، وهذا هو سبب تعقيدات الوضع فيها”.

وأضاف: “الحل في سوريا يتطلب هذا العدد الكبير من لقاءات أستانا أو جينيف أو غيرها من النقاشات والتي تحمل في مضمونها تجليات للصراعات الدولية والإقليمية”.

وتابع: “شرط نجاح هذه الاجتماعات أن يعترف الغرب و على راْسه امريكا ومن يتبعهم في هذه المنطقة أنهم ليسوا لوحدهم في هذا العالم، وأنه لم يعُد من حقهم الاستفراد والهيمنة على مصائر شعوب العالم ومنها نحن في سوريا وأنتم في ايران وكذلك روسيا، هم يريدوننا تابعين لهم ونحن ولدنا وعشنا أحراراً ولن نرحل الا ونحن أحرار”.

وأضافت الوكالة: “تطرق الى مواقف المعارضة و داعميهم والتغيير الكبير جداً في مواقفهم، وقال إن هذه ليست ليونة، هذا واقع فرضه صمود سوريه شعباً وجيشاً وقيادة ومعه صمود حلفاء وأصدقاء سوريه من مجاهدي حزب الله الى وقوف ايران بشرف وبقوة شعباً وقيادة وكذلك كل القوى الدولية الحرة من روسيا والصين وغيرهم من أحرار العالم”.