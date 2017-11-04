بينهم 59 طفلاً .. قبرص : إنقاذ عشرات من السوريين على متن قارب قبالة السواحل

بينهم 59 طفلاً .. قبرص : إنقاذ عشرات من السوريين على متن قارب قبالة السواحل

أنقذت السلطات القبرصية، الجمعة، 175 سورياً، كانوا على متن قارب قبالة سواحل جزيرة قبرص.

وقالت صحيفة “هت لاتستا نيوز”البلجيكية، أمس الجمعة، بحسب ما ترجم عكس السير، إن قارباً محملاً باللاجئين، انطلق من تركيا وعلى متنه 81 رجلاً، و 35 امرأة، و 59 طفلاً.

وتم رصد القارب في البحر قرب مدينة بافوس، بعد أن انطلقوا من تركيا، وتم نقل اللاجئين إلى اليابسة من قبل السلطات القبرصية.

وبعد فحصهم طبياً، تم إرسالهم إلى مركز اللاجئين في نيقوسيا.

المصدر : Het Laatste Nieuws