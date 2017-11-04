بينهم 59 طفلاً .. قبرص : إنقاذ عشرات من السوريين على متن قارب قبالة السواحل

4 نوفمبر، 2017
1

أنقذت السلطات القبرصية، الجمعة، 175 سورياً، كانوا على متن قارب قبالة سواحل جزيرة قبرص.

وقالت صحيفة “هت لاتستا نيوز”البلجيكية، أمس الجمعة، بحسب ما ترجم عكس السير، إن قارباً محملاً باللاجئين، انطلق من تركيا وعلى متنه 81 رجلاً، و 35 امرأة، و 59 طفلاً.

وتم رصد القارب في البحر قرب مدينة بافوس، بعد أن انطلقوا من تركيا، وتم نقل اللاجئين إلى اليابسة من قبل السلطات القبرصية.

وبعد فحصهم طبياً، تم إرسالهم إلى مركز اللاجئين في نيقوسيا.

المصدر : Het Laatste Nieuws

تابعوا أبرز و أحدث أخبار ألمانيا أولاً بأول عبر صفحة : أخبار ألمانيا News aus Deutschland
الوسوم
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي عكس السير وإنما عن رأي أصحابها

رأي واحد على “بينهم 59 طفلاً .. قبرص : إنقاذ عشرات من السوريين على متن قارب قبالة السواحل”

  1. من يقرأ الأخبار اليومية يعرف أن السوريين أخر همهم سوريا، يعبرون بلاد و بلاد أمنة و مستقرة و لا قصف جوي للزرافة بشار فيها و يدفعون ألاف الدولات للوصول و يخشون إي حل يلوح في الأفق قبل الإقامة ولم الشمل ( أجت والله جابها أوربا) وجميعهم ذاهبون ليشحدوا على مشاكلهم و على الوطن، شعب إنتهازي صياد فرص على جرح الوطن كما المعارضة ولو كانوا غير ذلك لإنتصروا على إبن الحرام بشار الإسد منذ زمن.

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.