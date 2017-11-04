دبلوماسي سعودي : لا يوجد ما يسمى ” منصة الرياض ” للمعارضة السورية

قال أسامة أحمد نقلي، الدبلوماسي بدرجة الوزير في السعودية، إنه لا يوجد ما يسمى بمنصة الرياض للمعارضة السورية، لافتا إلى ما يوجد هو هيئة تنسيقية جامعة.

جاء ذلك في تغريدة لنقلي على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: “لا يوجد ما يسمى بـ(منصة الرياض) للمعارضة السورية، بل هيئة تنسيقية جامعة للمعارضة السورية بكل مكوناتها ومنصاتها في الخارج والداخل السوري.”

ويذكر أن تغريدة نقلي تأتي بعد وصف وسائل إعلام للهيئة العليا للمفاوضات “منبثقة عن مؤتمر الرياض وأنها تعتبر منصة للرياض على غرار منصة القاهرة ومنصة موسكو.” (CNN)