رئيس لبنان : ” إيران يمكن أن تلعب دوراً فاعلاً في إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم ” !

رئيس لبنان : ” إيران يمكن أن تلعب دوراً فاعلاً في إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم ” !

قال الرئيس اللبناني، العماد ميشال عون، مساء الجمعة، إن إيران بإمكانها أن تلعب دوراً في حل مسألة النازحين السوريين وعودتهم إلى أرضهم .

تصريح الرئيس عون جاء خلال استقباله، مساء الجمعة، مستشار الشؤون الدولية لمرشد الثورة الإسلامية الإيرانية، علي أكبر ولايتي، في حضور السفير الإيراني في بيروت محمد فتحعلي والوفد المرافق، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية.

وأكد عون أنه”بإمكان الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن تلعب دوراً فاعلاً في الوصول إلى حل لمعاناة النازحين السوريين والمساعدة على إعادتهم إلى أرضهم لا سيما في المناطق التي تنعم باستقرار أمني”.

وأبلغ الرئيس عون ولايتي ” أن لبنان الذي يعيش على أرضه حالياً أكثر من مليون و600 ألف نازح سوري لم يعد قادراً على تحمل الأعباء الكبيرة الناتجة عن هذا النزوح”.

وأضاف أن “التحرك الإقليمي والدولي الذي يقوم به لبنان يهدف إلى الطلب من المجتمع الدولي والأمم المتحدة العمل على تسهيل عودة النازحين علماً بأن بعض المواقف الدولية حيال هذه المسألة لا تتناغم والرغبة اللبنانية ما يطرح علامات استفهام كثيرة حول الغاية من تأخير هذه العودة”. (REUTERS)