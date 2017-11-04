سعر صرف الدولار و اليورو و الذهب مقابل الليرة السورية السبت 4 \ 11 \ 2017

سعر صرف الدولار و اليورو و الذهب مقابل الليرة السورية السبت 4 \ 11 \ 2017

سعر صرف #الدولار و اليورو و الذهب مقابل #الليرة_السورية السبت 4 \ 11 \ 2017

الأسعار هي المتداولة في السوق السوداء، وهي الأصح، على عكس الأسعار الوهمية التي ينشرها “المصرف المركزي”.

قد تختلف الأسعار اختلافات طفيفة بين مدينة وأخرى، ويتم تحديثها في حال وجود انخفاض أو ارتفاع، على مدار الساعة.

شراء مبيع غرام الذهب عيار 21 17500 الدولار 483 486 اليورو 562 565 الليرة التركية 142 143 الدرهم الإماراتي 130 132 الليرة اللبنانية 0.334 0.336 الريال السعودي 128 130 الدينار الأردني 676 685

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