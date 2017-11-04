سعر صرف الدولار و اليورو و الذهب مقابل الليرة السورية السبت 4 \ 11 \ 2017

4 نوفمبر، 2017
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سعر صرف #الدولار و اليورو و الذهب مقابل #الليرة_السورية السبت 4 \ 11 \ 2017

الأسعار هي المتداولة في السوق السوداء، وهي الأصح، على عكس الأسعار الوهمية التي ينشرها “المصرف المركزي”.

قد تختلف الأسعار اختلافات طفيفة بين مدينة وأخرى، ويتم تحديثها في حال وجود انخفاض أو ارتفاع، على مدار الساعة.

شراء مبيع
غرام الذهب عيار 21 17500
الدولار
483
 486
اليورو
562
 565
الليرة التركية 142 143
الدرهم الإماراتي 130 132
الليرة اللبنانية 0.334 0.336
الريال السعودي 128 130
الدينار الأردني 676 685

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رأي واحد على “سعر صرف الدولار و اليورو و الذهب مقابل الليرة السورية السبت 4 \ 11 \ 2017”

  1. حرام تصل العملة السورية لهذا المستوى المتتدني بعدما كان اليورو ٦٥ والدولار ٥٠
    لا حول ولا قوة الا بالله

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