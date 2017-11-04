قنابل عنقودية من مخلفات القصف الروسي تقتل ” رجب و طيب و أردوغان ” في إدلب ( صور )

قنابل عنقودية من مخلفات القصف الروسي تقتل ” رجب و طيب و أردوغان ” في إدلب ( صور )

قال ناشطون معارضون، إن 3 أطفال (توائم)، وطفل آخر، قتلوا جراء قنابل عنقودية، من مخلفات القصف الروسي، في قرية “كفر سجنة”، بمحافظة إدلب.

ووفق المعلومات التي رصدها عكس السير، فإن التوأم الثلاثي، ولدوا لخالد حسن الطه، عام 2012، في مخيم بتركيا، وأطلق عليهم الوالد اسم رجب وطيب وأردوغان، أما الطفل الرابع فهو من حلفايا، ولم يتسن لعكس السير التأكد من صحة هذه المعلومة من مصادر مستقلة أو موثوقة، أو الوصلو إلى اسم الطفل.

وكان الأطفال يلعبون في حقل بالقرية، عندما أدى انفجار المخلفات لمقتلهم.

وسبق أن زار الرئيس التركي (كان رئيساً للوزراء حينها) العائلة السورية في مخيم بمدينة شانلي أورفة، رفقة رئيس الائتلاف السوري معاذ الخطيب، وحمل وزوجته الأطفال الثلاثة حينها.

وصرح أردوغان خلال زيارته، أمام اللاجئين السوريين، أن “النصر على الطاغية بشار الأسد قد اقترب، لقد عانيتم كثيراً ولكن لا تيأسوا”.