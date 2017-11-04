قنابل عنقودية من مخلفات القصف الروسي تقتل ” رجب و طيب و أردوغان ” في إدلب ( صور )

4 نوفمبر، 2017
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قال ناشطون معارضون، إن 3 أطفال (توائم)، وطفل آخر، قتلوا جراء قنابل عنقودية، من مخلفات القصف الروسي، في قرية “كفر سجنة”، بمحافظة إدلب.

ووفق المعلومات التي رصدها عكس السير، فإن التوأم الثلاثي، ولدوا لخالد حسن الطه، عام 2012، في مخيم بتركيا، وأطلق عليهم الوالد اسم رجب وطيب وأردوغان، أما الطفل الرابع فهو من حلفايا، ولم يتسن لعكس السير التأكد من صحة هذه المعلومة من مصادر مستقلة أو موثوقة، أو الوصلو إلى اسم الطفل.

وكان الأطفال يلعبون في حقل بالقرية، عندما أدى انفجار المخلفات لمقتلهم.

وسبق أن زار الرئيس التركي (كان رئيساً للوزراء حينها) العائلة السورية في مخيم بمدينة شانلي أورفة، رفقة رئيس الائتلاف السوري معاذ الخطيب، وحمل وزوجته الأطفال الثلاثة حينها.

وصرح أردوغان خلال زيارته، أمام اللاجئين السوريين، أن “النصر على الطاغية بشار الأسد قد اقترب، لقد عانيتم كثيراً ولكن لا تيأسوا”.

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3 آراء على “قنابل عنقودية من مخلفات القصف الروسي تقتل ” رجب و طيب و أردوغان ” في إدلب ( صور )”

  2. ماعدنا نصدق لاطيب ولارجب ولااردغان كل يوم من ٧ سنوات تقريبا تقولون النصر قريب وتخزلونا حررنا اغلب المدن وخزلتونا ولم تدعمونا تركتونا لمصيرنا تحت اعنف قصف متنا وشردنا وانتم تتفرجون علينا لابل تتامرون علينا وتكذبون ووو.

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  3. بعيدا عن المنافق أردوغان وعنترياته .. وبعيدا عن سذاجة والدي التوائم وتسميتهم أبنائهم باسم التاجر أردوغان .. لكن هؤلاء أطفال لا ذنب لهم .. وهم ضحايا هذه الحرب القاتلة .. رحمهم الله وألهم أهلهم الصبر والسلوان..

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