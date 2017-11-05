ألمانيا : حزب ” البديل ” يطالب الحكومة بالتواصل مع النظام السوري بهدف إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم !

ألمانيا : حزب ” البديل ” يطالب الحكومة بالتواصل مع النظام السوري بهدف إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم !

طالب حزب “البديل من أجل ألمانيا”، اليميني المتطرف، بإعادة اللاجئين السوريين إلى المناطق الآمنة في سوريا.

ونقلت وسائل إعلام ألمانية، الجمعة، أن كتلة الحزب طالبت الحكومة الألمانية بالتواصل مع النظام السوري بشأن إعادة اللاجئين إلى وطنهم.

ودافع رئيس كتلة الحزب في البرلمان، ألكسندر غاولاند عن اقتراح حزبه بالقول إنه “معقول جداً”، وأضاف أن الحرب في سوريا انحسرت، وباتت تقتصر على مساحة صغيرة.

وعلقت البرلمانية “لويزا أمستبيرغ” من كتلة حزب الخضر، على طلب الحزب اليميني بالقول، بحسب ما ترجم عكس السير، إنه “ليس فقط طلب قاس وحسب، بل مبني على جهل كبير أيضاً .. جزء كبير من السوريين يحتاج للمساعدة .. 13 مليون سوري يحتاجون لمساعدات إنسانية”.

وأضافت: “حزب البديل يتجاهل بطلبه انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام السوري، ولا يمكن اتمام هكذا اتفاق، إلا بعد التأكد من وجود مناطق آمنة .. لا يمكن للبرلمان الاتحادي عقد اتفاق مشابه إلا إن انتهت الحرب في سوريا”.

وكان وزير الداخلية الألماني، توماس دي ميزيير، استبعد في تصريحات سابقة، ترحيل السوريين إلى بلادهم، في ظل استمرار الحرب.