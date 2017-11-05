إعلام النظام : القبض على عصابة اختطفت طفلاً في حلب و طالبت عائلته بعشرات الملايين

إعلام النظام : القبض على عصابة اختطفت طفلاً في حلب و طالبت عائلته بعشرات الملايين

قالت وسائل إعلام موالية، السبت، إن قوات الأمن ألقت القبض على عصابة اختطفت طفلاً، في منطقة حلب الجديدة بحلب.

وتوجه أفراد العصابة (الصورة) توجهوا إلى منزل الطفل بحجة السؤال عن والده واختطفوه من أمام باب المنزل، وفروا به بسيارتهم.

وطالبت العصابة عائلة الطفل (م . ج – 5 سنوات) بـ 70 مليون ليرة سورية فدية (حوالي 145 ألف دولار)، مقابل إطلاق سراحة.

وأضافت المصادر الموالية أن العصابة ألقي القبض عليها في مقرها، بحي الأشرفية، خلال 24 ساعة.

وتتألف العصابة من 5 أشخاص بينهم امرأة (ط ماردنلي – و دعبول – ث الزين – ع الإبراهيم)، وقد اعترفوا بأن آخر اشترك معهم في عملية الخطف (ع فيصل)، وتمكن من الهرب.

وأظهرت إحدى الصور التي تم نشرها بعد ضبط العصابة، احتضان الوالد لطفله المختطف.

وازداد عمليات الخطف والابتزاز والتهديد بالسوق الإجباري للجيش النظامي، ومراجعة الأفرع الأمنية بتهم واهية، منذ أن سيطرت الميليشيات النظامية على مدينة حلب بشكل كامل، في كانون الأول الماضي.