السعودية : وفاة أمير و عدد من المسؤولين جراء تحطم مروحية تقلهم في ” عسير “

السعودية : وفاة أمير و عدد من المسؤولين جراء تحطم مروحية تقلهم في ” عسير “

* الصورة تعبيرية | وسائل إعلام سعودية: فقدان طائرة مروحية تقل عددا من المسؤولين في عسير (الجزيرة)

↓ موقع الإخبارية #السعودية على تويتر: فقدان طائرة مروحية تقل عددا من المسؤولين في عسير

↓ وسائل إعلام سعودية: تحطم طائرة مروحية تقل عددا من المسؤولين في عسير

↓ وسائل إعلام سعودية: وفاة الأمير منصور بن مقرن خلال تحطم الطائرة العامودية في عسير

↓ وسائل إعلام سعودية: بين قتلى تحطم المروحية الأمير منصور بن مقرن

↓ وسائل إعلام سعودية: مقتل الأمير منصور بن مقرن ومدير شرطة عسير في تحطم المروحية

↓ وسائل إعلام سعودية: مدير الشرطة ومدير الزراعة لقيا حتفهما في تحطم الطائرة في عسير

↓ وسائل إعلام سعودية: وكيل الإمارة من بين قتلى تحطم الطائرة في عسير

↓ وسائل إعلام سعودية: مدير الشرطة ومدير الزراعة قتلا في تحطم الطائرة في عسير

متابعات

العربية: ظهر مقطع مصور يعتبر الأخير قبل أن يصعد الأمير منصور بن مقرن، نائب أمير منطقة عسير، وعدد من المسؤولين في عسير بعد جولة تفقدية، إلى الطائرة.

العربية: كان يرافق الأمير، وكيل الإمارة سليمان الجريش وأمين منطقة عسير.