النمسا : استقالة زعيم حزب نمساوي بعد اتهامه بـ ” اعتداء جنسي “

قدم زعيم حزب نمساوي استقالته من البرلمان، ومن جميع مناصبه السياسية في البلاد، السبت، بعد اتهامات له بارتكاب “اعتداء جنسي”.

والمستقيل هو عضو مجلس النواب اليسارى، بيتر بيلز، البالغ من العمر 63 عاما، والذي كان له دور أساسي في الحياة السياسية النمساوية لعقود من الزمن، متهم بالتحرش الجنسي.

وذكرت صحف نمساوية محلية أن بيلز قام بـ”الاعتداء الجنسي على موظفة من حزب الشعب الأوروبي اليميني الوسطي خلال مؤتمر عقد في جبال الألب قبل 4 أعوام”.

وقالت المرأة التي اعتدى عليها بليز، إنه كان “في حالة سكر نسبيا” حين وقعت الحادثة في العام 2013، إلا أن بيلز قال إنه “لم يتذكر الحادثة، لكنه أخذ الاتهام على محمل الجد، ولن يشارك في جلسات البرلمان من الآن فصاعدا”.

ويعد بيلز واحدا من السياسيين البارزين في البلاد، لا سيما بعد أن شارك في تأسيس حزب الخضر في العام 1986، وقد انفصل عن حزب الخضر بسبب انشقاقات داخلية وشكل حزبا مناهضا أطلق عليه اسم “قائمة بيلز”، التي فازت بأربعة مقاعد فى الانتخابات التى جرت الشهر الماضي. (REUTERS)