صالح مسلم يعلن استعداده للمشاركة في ” مؤتمر سوتشي “

قال القيادي في حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي (وحدات الحماية الكردية)، إنهم مستعدون للمشاركة في مؤتمر سوتشي.

ونقلت شبكة “رووداو” الكردية، عن رئيس الحزب السابق قوله، السبت، إنهم كانوا “مع الحوار منذ بداية الأزمة السورية، والآن هم مستعدون للمشاركة في مؤتمر سوتشي”.

وأضاف صالح: “لم نرفض الحوار مع أي طرف منذ بداية الأزمة السورية، لذلك اتخذنا قرار المشاركة في مؤتمر سوتشي”.

وتابع: “نحن كطرف كردي في الإدارة الفيدرالية مستعدون للحوار من أجل إيقاف نزيف الدماء في سوريا، ونحن طالبنا بالحوار منذ بداية الأزمة السورية”.

ومن المنتظر أن يعقد المؤتمر الذي ترعاه روسيا، في سوتشي، في الثامن عشر من الشهر الجاري، وستشارك فيه المعارضة الداخلية الموالية، الممثلة للأحزاب الخلبية التي استحدثها النظام.

وكانت الهيئة العليا للمفاوضات والائتلاف السوري المعارض، والفصائل الثورية، أعلنت رفضها المشاركة في المؤتمر، مؤكدة أنه التفاف على جنيف.