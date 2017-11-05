عشرات الشهداء جراء انفجار سيارة مفخخة بتجمع للنازحين شرقي الفرات

استشهد وأصيب عشرات الأشخاص في هجوم لداعش استهدف تجمعا للاجئين على الضفة الشرقية من نهر الفرات في محافظة دير الزور، السبت.

وتحدث المرصد عن سماع دوي انفجارات عنيفة في المنطقة الواقعة بين حقل غاز كونيكو وحقول الجفرة عند الضفاف الشرقية للفرات، تبين أنها ناجمة عن تفجير داعش سيارة ملغومة واحدة على الأقل في المنطقة.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية إن النازحين كانوا قد فروا من المعارك المتفرقة التي تشهدها محافظة دير الزور ولجأوا إلى منطقة صحراوية تسيطر عليها قوات سورية الديموقراطية.