” عنصر عربي ” في الوحدات الكردية في لقاء مع المكتب الإعلامي للأخيرة : لينين و ماركس لم يتمكنوا من الوصول لما وصل إليه القائد أوجلان ( فيديو )

” عنصر عربي ” في الوحدات الكردية في لقاء مع المكتب الإعلامي للأخيرة : لينين و ماركس لم يتمكنوا من الوصول لما وصل إليه القائد أوجلان ( فيديو )

نشر المكتب الإعلامي لوحدات الحماية الكردية، السبت، مقطعاً مصوراً بعنوان “المقاتلون العرب والآشور يتحدثون عما يعنيه أوجلان”.

وقال أحد عناصر الوحدات: “عبد الله أوجلان قائد معنوي لنا .. ظهر الكثير من الفلاسفة منذ 1400 عام وحتى اليوم، مثل لينين وماركس وغيرهم، إلا أنهم لم يتمكنوا من الوصول لما وصل إليه القائد ألا وهو فكر أخوة الشعوب”.

وأضاف: “الحل الأمثل لسوريا الديمقراطية هو أخوة الشعوب”.