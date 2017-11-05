” عنصر عربي ” في الوحدات الكردية في لقاء مع المكتب الإعلامي للأخيرة : لينين و ماركس لم يتمكنوا من الوصول لما وصل إليه القائد أوجلان ( فيديو )

5 نوفمبر، 2017
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نشر المكتب الإعلامي لوحدات الحماية الكردية، السبت، مقطعاً مصوراً بعنوان “المقاتلون العرب والآشور يتحدثون عما يعنيه أوجلان”.

وقال أحد عناصر الوحدات: “عبد الله أوجلان قائد معنوي لنا .. ظهر الكثير من الفلاسفة منذ 1400 عام وحتى اليوم، مثل لينين وماركس وغيرهم، إلا أنهم لم يتمكنوا من الوصول لما وصل إليه القائد ألا وهو فكر أخوة الشعوب”.

وأضاف: “الحل الأمثل لسوريا الديمقراطية هو أخوة الشعوب”.

 

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رأي واحد على “” عنصر عربي ” في الوحدات الكردية في لقاء مع المكتب الإعلامي للأخيرة : لينين و ماركس لم يتمكنوا من الوصول لما وصل إليه القائد أوجلان ( فيديو )”

  1. هعهعهعهعهع من 1400 سنة ايش قصدك بالضبط أنت مفكر لينين والمقبور ماركس من الصحابة والأولياء مثلا 😂 🤣 😂 🤣 يحرق حريشك يا رجل وين بتلاقو هالزبالات بالله عنجد؟؟ 😂 المسكين مش عارف لا مين ماركس ولا مين أوجلان نفسه…

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