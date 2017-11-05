ليلة ربما تكون الأبرز في تاريخ المملكة .. حملة اعتقالات غير مسبوقة لأمراء و وزراء و رجال أعمال في السعودية ! ( محدث )
↓ السعودية: إعفاء الأمير متعب بن عبدالله وزير الحرس الوطني من منصبه
↓ السعودية: تعيين الأمير خالد بن عياف وزيرا للحرس الوطني
↓ السعودية: إنهاء خدمات قائد القوات البحرية الفريق عبدالله السلطان وإحالته للتقاعد
↓ السعودية : ترقية اللواء فهد الغفيلي إلى رتبة فريق ركن وتعيينه قائد للقوات البحرية
↓ السعودية : إعفاء عادل فقيه من منصبه وتعيين محمد التويجري وزيراً للاقتصاد والتخطيط
↓ السعودية : تشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد تتعلق بقضايا الفساد في المال العام
↓ السعودية : إيقاف 10 أمراء وعشرات الوزراء السابقين في #السعودية
↓ السعودية : لجنة مكافحة الفساد تأمر بإيقاف 10 أمراء وعشرات الوزراء السابقين
↓ السعودية: لجنة مكافحة الفساد تحقق في وباء كورونا وتعيد فتح ملف سيول جدة
↓ لجنة كبار العلماء السعوديين: مكافحة الفساد لا تقل أهمية عن مكافحة الإرهاب
↓ وزارة العدل السعودية: مكافحة الفساد صيانة لمكتسبات البلد وصيانة للحقوق والمحافظة عليها
↓ السعودية: لجنة مكافحة الفساد السعودية تقوم بالتحقيق وإصدار أوامر توقيف ومنع من السفر واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام
↓ السعودية: أنباء عن توقيف وزير المالية السابق “ابراهيم العساف” بتهم الفساد وقبول الرشاوي في عدة مشاريع من بينها “توسعة الحرم”
↓ السعودية: أنباء عن توقيف عادل فقيه بتهمة الفساد والرشاوي
↓ السعودية: أنباء عن توقيف محافظ هيئة الاستثمار السابق عمرو الدباغ بعدة تتهم تتعلق بالفساد والتلاعب في أوراق المدن الاقتصادية
↓ السعودية : أنباء عن توقيف الأمير الوليد بن طلال
↓ السعودية : أنباء عن توقيف رجل الأعمال صالح عبد الله كامل
↓ السعودية : أنباء عن توقيف رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية “سعود الدرويش” بتهم الفساد وترسية عقود على شركاته الخاصة واختلاس أموال الشركة
↓ وزير الإعلام السعودي عواد العواد: مكافحة الفساد مطلب رسمي وشعبي لتحقيق العدالة الاجتماعية
↓ وزير الإعلام السعودي عواد العواد: رسالة ولي العهد بمحاسبة الفاسدين وتعقبهم هي رسالة واضحة وحازمة بأنه لن يفلت أحد من المحاسبة متى ثبت تورطه
↓ مصادر إعلامية سعودية : أشهر الأسماء التي تم توقيفها : الوليد بن طلال – متعب بن عبدالله (الحرس الوطني) – تركي بن عبد الله (أمير الرياض) – تركي بن ناصر (والد رئيس نادي النصر) – الوليد ابراهيم (ام بي سي) – خالد التويجري (الديوان الملكي) – عادل فقيه (التخطيط والاقتصاد) – عمر الدباغ (هيئة الاستثمار) – صالح كامل وأبناؤه – ابراهيم العساف – المالية – بن لادن (عملاق المقاولات) – سعود الدرويش (اس تي سي) – خالد الملحم (الخطوط الجوية السعودية)
↓ ملك السعودية : عدد من الحملات للقبض على متهمين بالفساد المالي واستغلال السلطة في المملكة العربية السعودية
↓ ملك السعودية : حرصنا على تتبع الفساد انطلاقا من مسؤولياتنا تجاه الوطن والمواطن واستشعارا بخطورته وآثاره السيئة على الدول
↓ ملك السعودية : لجنة مكافحة الفساد جاءت لما لاحظناه من استغلال من بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة
↓ ملك السعودية : ضعاف النفوس اعتدوا على المال العام دون وازع من دين او ضمير أو أخلاق مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها
↓ ملك السعودية : لن تقوم للوطن قائمة ما لم يتم اجتثاث الفساد من جذوره ومحاسبة الفاسدين
↓ ملك السعودية : لن تقوم للوطن قائمة ما لم يتم اجثات الفساد من جذوره ومحاسبة الفاسدين