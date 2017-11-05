ليلة ربما تكون الأبرز في تاريخ المملكة .. حملة اعتقالات غير مسبوقة لأمراء و وزراء و رجال أعمال في السعودية ! ( محدث )

ليلة ربما تكون الأبرز في تاريخ المملكة .. حملة اعتقالات غير مسبوقة لأمراء و وزراء و رجال أعمال في السعودية ! ( محدث )

↓ السعودية: إعفاء الأمير متعب بن عبدالله وزير الحرس الوطني من منصبه

↓ السعودية: تعيين الأمير خالد بن عياف وزيرا للحرس الوطني

↓ السعودية: إنهاء خدمات قائد القوات البحرية الفريق عبدالله السلطان وإحالته للتقاعد

↓ السعودية : ترقية اللواء فهد الغفيلي إلى رتبة فريق ركن وتعيينه قائد للقوات البحرية

↓ السعودية : إعفاء عادل فقيه من منصبه وتعيين محمد التويجري وزيراً للاقتصاد والتخطيط

↓ السعودية : تشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد تتعلق بقضايا الفساد في المال العام

↓ السعودية : إيقاف 10 أمراء وعشرات الوزراء السابقين في #السعودية

↓ السعودية : لجنة مكافحة الفساد تأمر بإيقاف 10 أمراء وعشرات الوزراء السابقين

↓ السعودية: لجنة مكافحة الفساد تحقق في وباء كورونا وتعيد فتح ملف سيول جدة

↓ لجنة كبار العلماء السعوديين: مكافحة الفساد لا تقل أهمية عن مكافحة الإرهاب

↓ وزارة العدل السعودية: مكافحة الفساد صيانة لمكتسبات البلد وصيانة للحقوق والمحافظة عليها

↓ السعودية: لجنة مكافحة الفساد السعودية تقوم بالتحقيق وإصدار أوامر توقيف ومنع من السفر واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام

↓ السعودية: أنباء عن توقيف وزير المالية السابق “ابراهيم العساف” بتهم الفساد وقبول الرشاوي في عدة مشاريع من بينها “توسعة الحرم”

↓ السعودية: أنباء عن توقيف عادل فقيه بتهمة الفساد والرشاوي

↓ السعودية: أنباء عن توقيف محافظ هيئة الاستثمار السابق عمرو الدباغ بعدة تتهم تتعلق بالفساد والتلاعب في أوراق المدن الاقتصادية

↓ السعودية : أنباء عن توقيف الأمير الوليد بن طلال

↓ السعودية : أنباء عن توقيف رجل الأعمال صالح عبد الله كامل

↓ السعودية : أنباء عن توقيف رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية “سعود الدرويش” بتهم الفساد وترسية عقود على شركاته الخاصة واختلاس أموال الشركة

↓ وزير الإعلام السعودي عواد العواد: مكافحة الفساد مطلب رسمي وشعبي لتحقيق العدالة الاجتماعية

↓ وزير الإعلام السعودي عواد العواد: رسالة ولي العهد بمحاسبة الفاسدين وتعقبهم هي رسالة واضحة وحازمة بأنه لن يفلت أحد من المحاسبة متى ثبت تورطه

↓ مصادر إعلامية سعودية : أشهر الأسماء التي تم توقيفها : الوليد بن طلال – متعب بن عبدالله (الحرس الوطني) – تركي بن عبد الله (أمير الرياض) – تركي بن ناصر (والد رئيس نادي النصر) – الوليد ابراهيم (ام بي سي) – خالد التويجري (الديوان الملكي) – عادل فقيه (التخطيط والاقتصاد) – عمر الدباغ (هيئة الاستثمار) – صالح كامل وأبناؤه – ابراهيم العساف – المالية – بن لادن (عملاق المقاولات) – سعود الدرويش (اس تي سي) – خالد الملحم (الخطوط الجوية السعودية)

↓ ملك السعودية : عدد من الحملات للقبض على متهمين بالفساد المالي واستغلال السلطة في المملكة العربية السعودية

↓ ملك السعودية : حرصنا على تتبع الفساد انطلاقا من مسؤولياتنا تجاه الوطن والمواطن واستشعارا بخطورته وآثاره السيئة على الدول

↓ ملك السعودية : لجنة مكافحة الفساد جاءت لما لاحظناه من استغلال من بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة

↓ ملك السعودية : ضعاف النفوس اعتدوا على المال العام دون وازع من دين او ضمير أو أخلاق مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها

↓ ملك السعودية : لن تقوم للوطن قائمة ما لم يتم اجتثاث الفساد من جذوره ومحاسبة الفاسدين

↓ ملك السعودية : لن تقوم للوطن قائمة ما لم يتم اجثات الفساد من جذوره ومحاسبة الفاسدين