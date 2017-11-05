ليلة ربما تكون الأبرز في تاريخ المملكة .. حملة اعتقالات غير مسبوقة لأمراء و وزراء و رجال أعمال في السعودية ! ( محدث )

5 نوفمبر، 2017
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↓ السعودية: إعفاء الأمير متعب بن عبدالله وزير الحرس الوطني من منصبه

↓ السعودية: تعيين الأمير خالد بن عياف وزيرا للحرس الوطني

↓ السعودية: إنهاء خدمات قائد القوات البحرية الفريق عبدالله السلطان وإحالته للتقاعد

↓ السعودية : ترقية اللواء فهد الغفيلي إلى رتبة فريق ركن وتعيينه قائد للقوات البحرية

↓ السعودية : إعفاء عادل فقيه من منصبه وتعيين محمد التويجري وزيراً للاقتصاد والتخطيط

↓ السعودية : تشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد تتعلق بقضايا الفساد في المال العام

↓ السعودية : إيقاف 10 أمراء وعشرات الوزراء السابقين في #السعودية

↓ السعودية : لجنة مكافحة الفساد تأمر بإيقاف 10 أمراء وعشرات الوزراء السابقين

↓ السعودية: لجنة مكافحة الفساد تحقق في وباء كورونا وتعيد فتح ملف سيول جدة

↓ لجنة كبار العلماء السعوديين: مكافحة الفساد لا تقل أهمية عن مكافحة الإرهاب

↓ وزارة العدل السعودية: مكافحة الفساد صيانة لمكتسبات البلد وصيانة للحقوق والمحافظة عليها

↓ السعودية: لجنة مكافحة الفساد السعودية تقوم بالتحقيق وإصدار أوامر توقيف ومنع من السفر واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام

↓ السعودية: أنباء عن توقيف وزير المالية السابق “ابراهيم العساف” بتهم الفساد وقبول الرشاوي في عدة مشاريع من بينها “توسعة الحرم”

↓ السعودية: أنباء عن توقيف عادل فقيه بتهمة الفساد والرشاوي

↓ السعودية: أنباء عن توقيف محافظ هيئة الاستثمار السابق عمرو الدباغ بعدة تتهم تتعلق بالفساد والتلاعب في أوراق المدن الاقتصادية

↓ السعودية : أنباء عن توقيف الأمير الوليد بن طلال

↓ السعودية : أنباء عن توقيف رجل الأعمال صالح عبد الله كامل

↓ السعودية : أنباء عن توقيف رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية “سعود الدرويش” بتهم الفساد وترسية عقود على شركاته الخاصة واختلاس أموال الشركة

↓ وزير الإعلام السعودي عواد العواد: مكافحة الفساد مطلب رسمي وشعبي لتحقيق العدالة الاجتماعية

↓ وزير الإعلام السعودي عواد العواد: رسالة ولي العهد بمحاسبة الفاسدين وتعقبهم هي رسالة واضحة وحازمة بأنه لن يفلت أحد من المحاسبة متى ثبت تورطه

↓ مصادر إعلامية سعودية : أشهر الأسماء التي تم توقيفها : الوليد بن طلال – متعب بن عبدالله (الحرس الوطني) – تركي بن عبد الله (أمير الرياض) – تركي بن ناصر (والد رئيس نادي النصر) – الوليد ابراهيم (ام بي سي) – خالد التويجري (الديوان الملكي) – عادل فقيه (التخطيط والاقتصاد) – عمر الدباغ (هيئة الاستثمار) – صالح كامل وأبناؤه – ابراهيم العساف – المالية – بن لادن (عملاق المقاولات) – سعود الدرويش (اس تي سي) – خالد الملحم (الخطوط الجوية السعودية)

↓ ملك السعودية : عدد من الحملات للقبض على متهمين بالفساد المالي واستغلال السلطة في المملكة العربية السعودية

↓ ملك السعودية : حرصنا على تتبع الفساد انطلاقا من مسؤولياتنا تجاه الوطن والمواطن واستشعارا بخطورته وآثاره السيئة على الدول

↓ ملك السعودية : لجنة مكافحة الفساد جاءت لما لاحظناه من استغلال من بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة

↓ ملك السعودية : ضعاف النفوس اعتدوا على المال العام دون وازع من دين او ضمير أو أخلاق مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها

↓ ملك السعودية : لن تقوم للوطن قائمة ما لم يتم اجتثاث الفساد من جذوره ومحاسبة الفاسدين

↓ ملك السعودية : لن تقوم للوطن قائمة ما لم يتم اجثات الفساد من جذوره ومحاسبة الفاسدين

 

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5 آراء على “ليلة ربما تكون الأبرز في تاريخ المملكة .. حملة اعتقالات غير مسبوقة لأمراء و وزراء و رجال أعمال في السعودية ! ( محدث )”

  1. اي فساد عم تحكوا عنو بالسعودية ؟ يعني لانو ما عم يقيموا حدود الله مثلا ؟ ما عم يقطعوا رؤوس ؟ عم يعملوا محطات تلفزيون جردونية متل روتانا ؟ عم يسمحوا لباتهم يطلعوا بالمايوه في بلاد الكفر ويتصوروا عالفايس بوك ؟ ولا يمكن لانو قائد الجيش ما عندو اي خبرة قتالية وبياخد الاوامر من المفتي مشان يعمل متل ما عمل الرسول بموقعة بدر .. ما عم بعرف كيف ممكن يكون في فساد في منطقة فاسدة منذ الازل ّّّ

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  2. الله لايردهم مع بعض اوسخ عائلة حاكمة على مر التاريخ وقال شو بدها تساعدنا نخود حرية

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  3. هههههههههه ولسى بيقولوا بشار مجرم و دكتتور ,,, لك انتو و بشار وباقي حكام العرب تخريج زريبه وحده ,, الحظيره العربيه طزززززززززززززززززززززززززززز .. نفس الاسلوب و نفس الوساخه . بجميع الاحوال ان شاء الله بتدوقوا من نفس الكاس يا حكام العربان ,, خربتو سوريا وليبيا و العراق و اليمن وكل الوطن العربي ومفكرين حالكم على راسكم ريشه .. قرب دوركم يا خونه تفووووووو

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