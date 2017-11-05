” نحن نكرهكم .. ارحلوا ” .. ألمانيا : رسائل كراهية تصل إلى بريد منزل عائلة سورية لاجئة

تلقت عائلة سورية منشورات تحتوي على رسائل كراهية، بمدينة كريفلد، غربي ألمانيا.

وقالت صحيفة “راينشه بوست” الألمانية، أمس السبت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن المنشورات المجهولة تم وضعهما في صندوق بريد الأسرة.

وأضافت الصحيفة أن الأسرة المنحدرة من مدينة الرقة، مكونة من الأب والأم وثلاثة أطفال، وتعيش في ألمانيا، منذ عامين تقريباً، وتعيش في الشقة منذ 20 شهراً.

وفي المنشورات كتبت عبارات “نحن نكرهكم” و “تبا لكم أيها اللاجئون ارحلوا من هنا !!”.

وفتحت الشرطة تحقيقاً بالحادثة بتهمة الإهانة، وقالت المتحدثة باسم الشرطة: “نتعامل مع هذا الأمر على محمل الجد”.

وختمت الصحيفة بالقول إن الأسرة التي تملك إقامة حماية فرعية أو ما يعرف بإقامة السنة، تشعر بالخوف، بعد التعرض للتهديد، خصوصاً أن الأب غير متأكد ما إذا كان يستطيع الانتقال من المنزل هو وأسرته.

* الصورة تعبيرية