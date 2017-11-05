نصر الله : استقالة الحريري قرار سعودي .. لماذا لم يسمح له أن يعود إلى لبنان ؟

نصر الله : استقالة الحريري قرار سعودي .. لماذا لم يسمح له أن يعود إلى لبنان ؟

اعتبر الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصرالله، الأحد في خطاب نقلته وسائل الإعلام اللبنانية وخصص للحديث عن استقالة الحريري، أن استقالة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري المفاجئة “قرار سعودي أملي” عليه.

وقال نصرالله إنه “استنتاج واضح وقطعي أن الاستقالة كانت قرارا سعوديا أملي على الرئيس الحريري وأجبر عليه، والاستقالة لم تكن نيته أو رغبته أو قراره”.

وتابع نصرالله “حتى في الشكل، الإعلان تم من السعودية”، متسائلا “لماذا لم يُسمح للرجل أن يعود إلى لبنان ويعلن هذه الاستقالة من لبنان”.

وأضاف “هذا النص ليس نصاً لبنانياً، هذا النص كتبه سعودي، وهذه الأدبيات أدبيات سعودية” وتختلف عن أدبيات وأسلوب الحريري، مشيرا إلى أن أسباب الاستقالة لا تزال غير واضحة.

وأعرب نصرالله الذي بدا هادئا في خطابه، عن استغرابه إزاء توقيت الاستقالة المفاجئة، وقال “نحن لم نكن نتمنى أن تحصل هذه الاستقالة، بكل صدق، كنا نرى أن الأمور تسير بشكل معقول، والكل يلتقي في الحكومة”.

وفي خطوة مفاجئة، أعلن الحريري من السعودية السبت استقالته من منصبه حاملا على إيران وحزب الله تحديدا، وأتى ذلك وسط حالة من التوتر الشديد بين السعودية وإيران وبعد عام على تكليفه رئاسة الحكومة التي شكلها في أواخر العام 2016.

ومنذ أيام قليلة، زار الحريري السعودية مرتين والتقى مسؤولين بينهم ولي العهد محمد بن سلمان.

وبعد عودته من الزيارة الأولى، التقى الحريري في بيروت الجمعة مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي. وما هي إلا ساعات حتى توجه مجددا إلى السعودية ليفاجأ الشارع اللبناني في اليوم التالي بإعلان استقالته.

وقال الحريري في إعلان استقالته السبت إن إيران “تطاولت على سلطة الدولة وأنشأت دولة داخل الدولة (…) وأصبح لها الكلمة العليا”. واتهم حزب الله، المشارك في الحكومة، بـ”فرض أمر واقع بقوة سلاحه”.

وتساءل نصرالله ما إذا كانت السعودية “ستسمح” للحريري بالعودة إلى لبنان. وتابع “لن نعلق ونناقش المضمون السياسي لهذا البيان مع أنه مضمون قاس جدا وفيه اتهامات كبيرة جداً (…) لأننا نعتقد أن النص سعودي وهو بيان سعودي”.

وأكد أنه في حال أراد “حزب الله” الرد فإنه “مطلوب أن نقوم بنقاش نخاطب فيه السعودية” وليس الحريري.

وكان محللون قد أعربوا عن خشيتهم في أن تؤجج استقالة الحريري الوضع الداخلي اللبناني المعقد والهش أصلا. إلا أن نصرالله دعا إلى الهدوء على الساحة الداخلية، مستبعدا في الوقت ذاته أن تستغل إسرائيل الأمر لشن حرب جديدة ضد لبنان. (AFP)