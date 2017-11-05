وكالة أنباء الإمارات : البرلمان الأوروبي يعتبر الإمارات نموذجاً عالمياً في ” دعم اللاجئين السوريين “

أكد وفد البرلمان الأوروبي برئاسة أنطونيو لوبيز، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الأوروبية الإماراتية في البرلمان الأوروبي، أن الجهود الإنسانية الكبيرة التي تقدمها الإمارات للاجئين السوريين تعكس قيمها ونهجها الراسخ في حماية حقوق الإنسان.

وأشار لوبيز، السبت، إلى أن مساعدات الإمارات السخية للاجئين السوريين في المخيم الإماراتي الأردني “مريجب الفهود” تأتي في سياق دورها الريادي وعطائها الإنساني المتفرد على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأضاف أن دور الإمارات الإنساني والإغاثي بات نموذجاً يحتذى به عالمياً، خاصة في حماية ودعم اللاجئين في منطقة الشرق الأوسط والعالم، ولفت إلى أن التعامل مع قضية اللاجئين وتقديم المساعدات لهم والإعلان عن استقبال 15 ألف لاجئ سوري يعكس التقارب في الرؤى بين الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات. (وكالة أنباء الإمارات)