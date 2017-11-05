وكالة أنباء الإمارات : البرلمان الأوروبي يعتبر الإمارات نموذجاً عالمياً في ” دعم اللاجئين السوريين “

5 نوفمبر، 2017
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أكد وفد البرلمان الأوروبي برئاسة أنطونيو لوبيز، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الأوروبية الإماراتية في البرلمان الأوروبي، أن الجهود الإنسانية الكبيرة التي تقدمها الإمارات للاجئين السوريين تعكس قيمها ونهجها الراسخ في حماية حقوق الإنسان.

وأشار لوبيز، السبت، إلى أن مساعدات الإمارات السخية للاجئين السوريين في المخيم الإماراتي الأردني “مريجب الفهود” تأتي في سياق دورها الريادي وعطائها الإنساني المتفرد على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأضاف أن دور الإمارات الإنساني والإغاثي بات نموذجاً يحتذى به عالمياً، خاصة في حماية ودعم اللاجئين في منطقة الشرق الأوسط والعالم، ولفت إلى أن التعامل مع قضية اللاجئين وتقديم المساعدات لهم والإعلان عن استقبال 15 ألف لاجئ سوري يعكس التقارب في الرؤى بين الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات. (وكالة أنباء الإمارات)

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4 آراء على “وكالة أنباء الإمارات : البرلمان الأوروبي يعتبر الإمارات نموذجاً عالمياً في ” دعم اللاجئين السوريين “”

  1. ما لم يقله أنطونيو مطوبز: الإمارات رحَّلت خمسين عائلة سورية مع أن هذه العائلات مقيمة منذ عشرات السنين، وتمنع إمارة أبوظبي دخول السوريين إليها، حتى للمقيمين في دول الخليج.

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  3. صحيح وخاصة التسهيلات الكبيرة لمنح فيزا العمل والزيارة للسوريين وعدم طرد جميع السوريين العاملين بالنفط واستبدالهم بهنود ووجود مخيم ضخم للنازحين السوريين بجميرا بدبي. يفضح عرض الكذب

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  4. ههههههه اي متل ما عّم قلك
    بعد بكرا راح تصير الامارات رمز الصمود والتصدي كمان.
    هاي دولة ما بتشخ بالإيد الورمانة، فيزا ما بيعطو، تجديد ما بيجددوا، خدامة لعيلة سورية ما بيسمحوا، سوري في قطاع النفط ما بيخلو.
    اي بقى اطلعوا من راسنا بهالكذبة.

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