ألمانيا : تطبيق على الهواتف المحمولة للتحذير من العواصف و الفيضانات في ظل ازدياد أخطارها

ألمانيا : تطبيق على الهواتف المحمولة للتحذير من العواصف و الفيضانات في ظل ازدياد أخطارها

يستعد المكتب الاتحادي للحماية المدنية والمساعدة في حالات الكوارث، للأحداث الجوية القاسية في ألمانيا، مثل الفيضانات الجارفة، عبر نظام يشمل تطبيقاً على الهاتف المحمول لتحذير المواطنين.

ونقل موقع “إن تيه فاو” الألماني، أمس الأحد، عن رئيس المكتب كريستوف أونجر قوله، بحسب ما ترجم عكس السير: “إن هذا الخطر آخذ في الازدياد، ولذا فإننا مطالبون بالحماية السكانية”.

وأوضح أونجر أن الفيضانات حدثت عدة مرات في أماكن لم تكن متوقعة من قبل، وكمثال على ذلك ذكر مناطق معينة من ولايات بافاريا وبادن فورتمبيرغ وشمال الراين فستفاليا.

وتابع أونجر أن مثل هذه الأحداث قصيرة الأجل، توجب تنبيه الناس بسرعة، وتشردهم بتوصيات إلى ما يجب أن يقوموا به، وأضاف: “يعد هذا تحدياً جديداً، ولكن يمكننا عبر نظامنا الذي يشمل برنامجاً على جهاز المحمول مواجهة ذلك”.

وقد وضع المكتب الاتحادي للحماية المدنية والمساعدة في حالات الكوارث تطبيق تحذير على جهاز المحمول يدعى نينا “Warn-App Nina”، وهو اختصار لـ “معلومات وأخبار في حالات الطوارئ”.

وذكر الموقع أن البرنامج تتم تغذيته بالبيانات عن طريق نظام الإنذار نفسه، عبر الأقمار الصناعية، والتي تستخدمها محطات الراديو عند إذاعتها أخبار الطقس.

وأضاف أن هذا البرنامج يحذر مستخدميه في حالة العواصف أو الفيضانات، أو التخلص من القنابل التي تعود إلى حقبة الحرب العالمية الثانية.

وأشار إلى أن هذا التطبيق مستخدم حالياً من قبل 2.2 مليون مستخدم، وهو أكثر بكثير مما كان عليه في بداية العام، حيث كان في ذلك الوقت 1.25 مليون مستخدم، مضيفاً أن هناك تطبيقات تحذير أخرى مثل: “Katwarn” و “Biwapp”.

وذكر الموقع أن تطبيق “نينا” للتحذير، قام في شهر أيلول بالتحذير من حادثة محاولة ابتزاز العديد من محلات السوبر الماركت، من قبل شخص، عبر تهديه بتسميم المواد الغذائية.

وختم أونجر: “رئيس الانتخابات الفدرالي كان قد طلب منا أيضاً التحضير للانتخابات، لجعل النظام متاحاً من أجل التمكن من نشر المعلومات المشروعة بسرعة كبيرة، في حالة الخوف من التلاعب بالانتخابات”.

المصدر : NTV