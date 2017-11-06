أوسي الأسد يكشف عن المحادثة التي دارت بين حافظ و ” الرفيق آبو ” .. و يتغنى بالميزات التي منحها بشار للأكراد !

أوسي الأسد يكشف عن المحادثة التي دارت بين حافظ و ” الرفيق آبو ” .. و يتغنى بالميزات التي منحها بشار للأكراد !

وصف عضو برلمان بشار الأسد، عمر أوسي، “الحلم الكردي في بناء دولة منفصلة بالقديم وأن الدول الصهيونية لجأت لاستغلال هذه الورقة ضد الأكراد أنفسهم وبين أن الوضع الكردي في سوريا يختلف عن أكراد إيران وتركيا والعراق”.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية عن أوسي قوله، الأحد، إن “المناطق التي يتواجد فيها الأكراد بسوريا تتمتع بتنوع يشمل كافة الأديان ومكونات الشعب السوري ويعيشون في هذه المناطق بصفتهم مواطنين سوريين وليس هناك مصطلح المنطقة الكردية، بالإضافة إلى أنه ليس هناك اتصال جغرافي بين المناطق الثلاث وتختلف الحالة في سوريا من الناحية الديموغاجية لهذا صعب إقامة هذه الدولة بنظره”.

وأضافت الوكالة: “لم يخلو كلام عضو مجلس الشعب السوري، عمر أوسي، من نفحات ذاكرته القديمة التي تعود إلى زمن معاصرته لمؤسس لحزب العمال الكردستاني أوجلان وعلاقته المميزة مع الرئيس الرحل حافظ الأسد مستذكرا ذلك الخط الهاتفي في وقت متأخر من قبل الرئيس الراحل حافظ الأسد قال فيه (يا رفيق أبو، يقصد أوجلان، أنت أخ وصديق استراتيجي وما يحصل عليك يحصل على سوريا، أنت لست مضطر لمغادرة سوريا إلا إلى ملاذ آمن يضمن حياتك الشخصية حتى لو خضنا حرب مع تركيا وإسرائيل)، ماراً على الميزات التي حاز عليها الأكراد في عهد الرئيس السوري بشار الأسد من تدريس اللغة الروسية في جامعة دمشق ومنح إجازة بالأدب الكردي فيها”.

واعتبر أوسي، بحسب الوكالة، أن “الحلم الكردي لا يتعدى أحلام شاب مخمور في بارات أوروبا وأن هناك عدد من الأكراد ممن يفتحون دكانا سياسيا يتحدث باسم الأكراد في الخارج مؤكداً أنهم لا يمثلون شيء فهناك الكثير من الشهداء الأكراد الذين آزروا الجيش العربي السوري والقوات الرديفة”.

كما بين أن “سبب مأساة الشعب الكردي هو الغرب الاستعماري”، كما أكد أن على الكرد عدم المراهنة على المشروع الأمريكي.

وختم بالقول: ” لم أرضي لا الجانب السياسي ولا أبناء جلدتي الأكراد وأعرف تماماً أن موقفي صعب جداً”.