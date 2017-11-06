إسرائيليون يستجمون في المياه الحارة في مرتفعات الجولان المحتلة (صور)

6 نوفمبر، 2017
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نشرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، مجموعة صور قالت إنها تظهر إسرائيليين يستجمون في المياه الحارة بمرتفعات الجولان المحتلة.

وكالة “غيتي إيميجز” العالمية (مصدر الصور) علقت عليها بالقول: “إسرائيليون يغطسون في بركة مياه ساخنة في الجزء الشمالي من مرتفعات الجولان المحتلة، بالقرب من مستوطنة شال، يوم السبت (4/11) .. المياه تتدفق من خط أنابيب من حفرة عميقة في في وادي الحولة، في مسعى لمواجهة الجفاف في المنطقة”.

تصوير: مناحيم كاهانا

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رأيان على “إسرائيليون يستجمون في المياه الحارة في مرتفعات الجولان المحتلة (صور)”

  1. الشعب الاسرائيلي رائع .. وحكومته شريفة لا رابط يجمعها مع سفالة وحقارة الحكام العرب أجمعين

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  2. ونحن عمنخصي عجول بأوروبا بسبب هل ابن الحرام الي هجر الدنيا مشان كرسي

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