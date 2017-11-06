بالفيديو .. كريستيانو رونالدو يحذر من زيادة الوزن في مقطع كوميدي مع ممثل أمريكي

بالفيديو .. كريستيانو رونالدو يحذر من زيادة الوزن في مقطع كوميدي مع ممثل أمريكي

في مشهد طريف، نشر النجم البرتغالي #كريستيانو_رونالدو، مهاجم ريال مدريد الإسباني، مقطع فيديو كوميدي، عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، جمعه بالممثل الأمريكي كريستيان بوثاس.

وذكرت صحيفة “ذا صن” الإنكليزية، أن النجم البرتغالي نشر مقطع فيديو جمعه بالممثل الأمريكي بوثاس؛ ليحذر الجمهور من زيادة الوزن، ويظهر الفروق بين الجسد الرياضي وأصحاب الوزن الزائد.

وعلق النجم البرتغالي على مقطع الفيديو “إنه يعلمني أسرار النجاح”، بعد ظهور الممثل الكوميدي في الفيديو يعلم الدون بعض مهارات اللياقة البدنية.