تركيا تعلق على اعتقال أمراء و رجال أعمال في السعودية

قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية التركية إبراهيم قالن، حول التطورات الأخيرة بالسعودية، إن بلاده “تأمل أن تساهم هذه الخطوة في تحقيق الاستقرار والسلام والازدهار للمملكة”.

وأضاف في لقاء أجراه مع إحدى القنوات الإخبارية التركية، يوم الأحد، أن القرارات الأخيرة التي اتخذتها القيادة السعودية، “هي مسألة تتعلق بالشؤون الداخلية لهذا البلد”.

وتابع، أن “قرارات العاهل السعودي حملت في جعبتها مجموعة من التغييرات. وبطبيعة الحال، وصلتنا أنباء حول توقيف بعض الوزراء السابقين والأمراء، وأن هذه التوقيفات جرت في إطار مكافحة الفساد، وما إلى ذلك. ربما في الأيام القادمة سوف تكشف المزيد من التفاصيل التي تجعل الصورة أكثر وضوحًا”.

وأشار قالن إلى أنه يقرأ التغييرات الحاصلة في السعودية، على أنها “محاولة لتشكيل اللبنات الأساسية لثورة اجتماعية، تستند إلى فهم منفتح للإسلام، يراعي خصوصية المجتمع السعودي”.

ولفت إلى أن الإدارة السعودية “تعمل على تغيير العقلية المرتبطة بالتيارات السلفية والوهابية الراديكالية في المملكة، وأن الخطوات التي يتخذها العاهل السعودي في هذا الاتجاه طبيعية من ناحية إحداث التغييرات السياسية اللازمة والوصول إلى الرؤية التي رسمتها المملكة لعام 2030”.

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء أمس السبت، حزمة أوامر ملكية، يقضي أحدها بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، للتحقيق في قضايا الفساد، واتخاذ ما يلزم تجاه المتورطين.

وقالت قناة “العربية ” السعودية، نقًلا عن مصادر (لم تحددها)، إنه “تم إلقاء القبض على 11 أميرًا و4 وزراء حاليين وعشرات سابقين بالبلاد، من قبل لجنة مكافحة الفساد المشكلة مساء السبت، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأضافت القناة أن لجنة مكافحة الفساد ستعيد فتح ملف سيول جدة (عام 2009) ووباء كورونا، دون أن تذكر مزيدًا من التفاصيل، أو أسماء من تم إيقافهم. (ANADOLU)