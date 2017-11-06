تركيا : سوري يذبح رب عمله بمساعدة من زميله بالسكن .. و السبب ” علاقة حب ” تجمعه بزوجة الضحية ( فيديو )

ألقت قوات الأمن التركية القبض على شاب سوري أقدم، بمساعدة زميله في السكن، على قتل رب عمله (سوري أيضاً)، في مدينة اسطنبول، مرجعاً السبب لـ “علاقة حب” تجمعه بزوجة الضحية.

وقالت وسائل إعلام تركية، السبت، بحسب ما ترجم عكس السير، إنه تم العثور على جثة رجل سوري، في الأربعينيات من عمره، “منحور الرأس” داخل سيارته، في حي أفجلار مدينة إسطنبول، وتحققت قوات الشرطة من أن الجثة تعود للسوري أحمد الغنيمة، البالغ من العمر 45 عاماً، مضيفة أنه يملك “سوبر ماركت” في الحي ذاته.

وبدأت الشرطة عملية البحث عن الجناة من خلال فحص تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في الحي، وظهر الضحية في أحد التسجيلات برفقة سوري آخر (أحمد . س 26 عاماً)، يعمل لديه، وهما يغلقان المتجر.

وبعد أن ركب الاثنان السيارة، عاد أحمد إلى المتجر بمفرده، ليتسلل في تلك الأثناء شخص آخر إلى السيارة خلسة، بحسب الشرطة.

وبعد اعتقال أحمد . س، اعترف بارتكابه للجريمة، بمساعدة شريكه في السكن (السوري محمد طارق م 22 عاماً)، وذلك لوجود علاقة حب تجمعه بـ “منى”، زوجة الرجل الضحية.

وذكر الجاني أنه وشريكه حاولا خنق الضحية بداية، إلا أن مقاومته لهم دفعتهم لنحره بسكين.

واعتقلت الشرطة شريك الجاني، إلى جانب زوجة الضحية، وما زالت التحقيقات بالحادثة مستمرة.