مسؤول نظامي يلمح لإجراء تعديلات قانونية متعلقة بمن يحصل على ” الجنسية التركية الخطيرة ” !

كشف نقيب المحامين ورئيس لجنة حقوق الحريات في برلمان بشار الأسد، نزار علي السكيف، أن اللجنة تعد مذكرة لعرضها تحت قبة المجلس حول “موضوع تجنيس السوريين اللاجئين وخصوصاً في تركيا”.

ونقلت صحيفة الوطن الناطقة باسم النظام، عن السكيف قوله، الأحد: “مكتب المجلس السابق رفض طرح المذكرة التي أعدتها اللجنة سابقا تحت القبة من دون أن يذكر الأسباب”.

وأوضح السكيف أن “الهدف من طرح المذكرة تحت القبة إصدار قرار من المجلس يوضح خطورة تجنيس السوريين لمخاطبة البرلمانات العربية والدولية لتوضيح خطورة هذا الموضوع ولاسيما أنه محاولة لتغيير معادلات ديموغرافية وجيوغرافية”.

وأشار السكيف إلى إمكانية “تعديل القانون المتعلق بالجنسية فيما يتعلق بمن يحصل على جنسية لها أبعاد سياسية مثل الجنسية التركية .. هذا الموضوع خطير”.

وينص قانون الجنسية السوري، على تجريد المواطن من جنسيته في حالة ثبوت قيامه “بنشاط أو عمل لصالح بلد هو في حالة حرب مع القطر، أو إذا ثبتت مغادرته الأراضي العربية السورية بصورة غير مشروعة إلى بلد هو في حالة حرب مع القطر”.