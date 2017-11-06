مقتل 27 شخصاً جراء إطلاق نار بكنيسة في تكساس

قتل ما لا يقل عن 20 شخصا بإطلاق النار في إحدى كنائس ولاية تكساس أمس الأحد، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الأمريكية.

ونقلت «اي بي سي نيوز» عن مسؤول في الشرطة قوله إن 20 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 30 آخرون في إطلاق النار.

وذكرت وسائل إعلامية أخرى نقلا عن مسؤولين أن عدد القتلى بلغ 27 شخصا، وأضافت أن إطلاق النار وقع في الكنيسة المعمدانية في ساذرلاند سبرينغز التي تبعد نحو 50 كلم جنوب شرق سان انطونيو، وقتل مطلق النار.

وغرد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الموجود حاليا في آسيا على تويتر، عقب حادث تكساس، قائلا «ليكُن الله مع شعب ساذرلاند سبرينجز تكساس».

وأضاف ترامب: «إنني أراقب الوضع من اليابان»، مشيرا إلى أن المحققين، بينهم الشرطة الفيدرالية، منتشرين في موقع الهجوم.

كما قال سيناتور تكساس تيد كروز وحاكم الولاية جريج ابوت عبر تويتر إنهما يتشاركان بصلواتهما مع الضحايا وقدما شكرهما لقوات الأمن. (AFP)