هلال هلال من موسكو : لا توجد بقعة في سوريا لن يصلها الجيش .. و لا خطوط حمراء أمام تقدمه

هلال هلال من موسكو : لا توجد بقعة في سوريا لن يصلها الجيش .. و لا خطوط حمراء أمام تقدمه

زعم الأمين القطري المساعد لحزب البعث، المغتصب للدولة والمجتمع، هلال الهلال، أن “الجيشين السوري والروسي يحققان معا النصر المؤزر على الإرهاب الدولي مشيرا إلى أن دماء الجيشين امتزجت معا على الأرض السورية المقدسة”.

وقال الهلال في تصريحات للصحفيين في الساحة الحمراء في موسكو خلال مشاركته في احتفالات الذكرى المئوية لثورة أكتوبر، إن “هذه التضحيات والجهود السورية والروسية تثبت أنه عندما تتوحد القوى الحرة الخيرة في العالم أمام قوى الطغيان والظلم فلا بد لها ان تنتصر” معربا عن التهاني باسم الشعب السوري للشعب الروسي الصديق بهذه المناسبة الكبيرة.

وفي لقاء مع “أبناء الجالية السورية وأعضاء السفارة في موسكو ومنظمة حزب البعث العربي الاشتراكي وفرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية في روسيا والدول المستقلة”، نقل الهلال “تحيات ومحبة قائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد وتمنياته الطيبة إلى كل ابناء الوطن في المغترب”، وفق ما ذكرت وكالة أنباء النظام “سانا”.

وقالت قناة العالم الإيرانية، إن هلال “قال خلال لقائه الجالية السورية في موسكو: لا توجد بقعة على الأرض السورية لن يصلها الجيش العربي السوري”.

أما صحيفة القدس العربي فنقلت عن هلال قوله: “لا توجد أية خطوط حمراء تمنع تقدم الجيش، وهو ماضٍ في تطهير كامل الحدود السورية العراقية ولا خطوط حمراء في تقدمه”.