وزير روسي من دمشق : الجالية الروسية في سوريا تعد عنصراً مهماً في تطوير وتعميق العلاقات بين البلدين ( فيديو )

وزير روسي من دمشق : الجالية الروسية في سوريا تعد عنصراً مهماً في تطوير وتعميق العلاقات بين البلدين ( فيديو )

اعتبر الوزير المفوض في السفارة الروسية بدمشق، إيلبروس كوتراشيف، أن وجود الجالية الروسية في سوريا يعد عنصرا مهما في تطوير وتعميق العلاقات بين البلدين والتي وصلت فعلا إلى التميز في جميع المجالات.

وخلال مؤتمر أقامته السفارة للمواطنين الروس المقيمين في سوريا أمس بمناسبة عيد الوحدة الوطنية الروسية بين الوزير المفوض كوتراشيف أن أهمية المؤتمر تكمن في كونه يعطي صورة واضحة بأن الجالية الروسية في سوريا ما تزال قائمة رغم كل التحديات التي تعيشها سوريا وأن لديها آفاقا لمواصلة وجودها والنشاط في كل المجالات.

وأشارت المنسقة العامة للسيدات الروسيات في سوريا سيتلانا ميرو إلى أن المؤتمر كان يعقد كل ستة أشهر لكنه توقف عن الانعقاد عاما واحدا، ويحضره اليوم مواطنون روس يعيشون في المحافظات السورية كافة مبينة أن المداخلات خلال المؤتمر ركزت على كيفية تعزيز التعاون بين البلدين ولاسيما في المجالين الثقافي والتعليمي. (SPUTNIK)