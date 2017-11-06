وليد المعلم لمستشار خامنئي : ” تحرير دير الزور قضى على المخططات التي تحاك ضد سوريا “

6 نوفمبر، 2017
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استقبل وزير خارجية بشار الأسد، وليد المعلم، في دمشق الاثني، مستشار خامنئي للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي لـ “بحث واقع العلاقات الثنائية بين الدولتين وآخر التطورات في سوريا”.

وقالت وكالة أنباء النظام “سانا”، إن المعلم “شدد أثناء اللقاء على أن سوريا ماضية في حربها على الإرهاب التكفيري ومن يدعمه حتى تحقيق النصر وعودة الاستقرار إلى كل شبر من أراضيها، معرباً عن تقدير دمشق للدعم الكبير الذي تقدمه إيران إليها”.

وذكر المعلم أن “تحرير مدينة دير الزور من قبضة تنظيم داعش قضى على المخططات التي كانت تحاك ضد سوريا”.

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3 آراء على “وليد المعلم لمستشار خامنئي : ” تحرير دير الزور قضى على المخططات التي تحاك ضد سوريا “”

  1. طيب انتم و حزب الله و بمرافقتكم وصل داعش الى دير الزور و لان عم تقول سنفضي على الارهاب غدا سترسلون الدواعش الى السويداء

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  3. تسليم واستلام وانسحاب داعش ودخول النظام وقتل السوريين وتهجيرهم من الطرفين هذه المسرحيه تكررت في حلب والموصل والقرتين والقلمون وتدمر ….اذن هم المجوس الايرانيون واذيالهم(داعش .النظام .الاكراد.حزب الشيطان.والاستعمار الروسي الداعم للجميع)فسوريا محتله من قبل هؤلاء وليست محرره

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