وليد المعلم لمستشار خامنئي : ” تحرير دير الزور قضى على المخططات التي تحاك ضد سوريا “

وليد المعلم لمستشار خامنئي : ” تحرير دير الزور قضى على المخططات التي تحاك ضد سوريا “

استقبل وزير خارجية بشار الأسد، وليد المعلم، في دمشق الاثني، مستشار خامنئي للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي لـ “بحث واقع العلاقات الثنائية بين الدولتين وآخر التطورات في سوريا”.

وقالت وكالة أنباء النظام “سانا”، إن المعلم “شدد أثناء اللقاء على أن سوريا ماضية في حربها على الإرهاب التكفيري ومن يدعمه حتى تحقيق النصر وعودة الاستقرار إلى كل شبر من أراضيها، معرباً عن تقدير دمشق للدعم الكبير الذي تقدمه إيران إليها”.

وذكر المعلم أن “تحرير مدينة دير الزور من قبضة تنظيم داعش قضى على المخططات التي كانت تحاك ضد سوريا”.