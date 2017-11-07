ألمانيا : قاصر يستدعي الشرطة لبيت دعارة لـ ” خيبة أمله من أداء بائعة هوى خمسينية ” !

لم يجد مراهق في ألمانيا سبيلا سوى استدعاء الشرطة إلى بيت للدعارة بعد إصابته بخيبة أمل من أداء بائعة هوى دفع لها 20 يورو نظير خدماتها.

وقالت الشرطة، بمدينة براونشفايغ بولاية ساكسونيا السفلى، الاثنين، إن المراهق، الذي ادعى أنه في العشرين من عمره، استدعى الشرطة بعدما تشاجر مع بائعة هوى، 53 عاما، وطردته من غرفتها.

وعندما وصلت الشرطة إلى بيت الدعارة تبين لها أن المراهق يبلغ من العمر 14 عاما، وقامت بتوصيله إلى أقرب محطة حافلات للعودة إلى المنزل في إطار تطبيقها لقانون حماية القصر.

ولم تكشف الشرطة ماذا كان يأمل المراهق نظير العشرين يورو. (DPA)