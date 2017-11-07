السيسي يؤكد التزامه بفترتين رئاسيتين و عدم تعديل الدستور

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مقابلة مع تلفزيون (سي إن بي سي) مساء الاثنين إنه مع الالتزام بفترتين رئاسيتين مدة الواحدة منهما أربعة أعوام.

ووفقا لمقتطفات باللغة العربية من المقابلة نشرتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية قال السيسي “ما يجب أن نضعه في الاعتبار أنه ليس هناك رئيس سوف يتولى السلطة بدون إرادة الشعب المصري، ولن يستطيع أيضا أن يواصل لفترة أخرى دون إرادة هذا الشعب، وفي كلتا الحالتين فهي ثماني سنوات وأنا مع الالتزام بفترتين رئاسيتين مدة الواحدة منهما أربعة أعوام ومع عدم تغيير هذا النظام”.

وأضاف “أقول إن لدينا دستورا جديدا الآن، وأنا لست مع إجراء أي تعديل في الدستور في هذه الفترة”.

ولم يؤكد السيسي إن كان ينوي الترشح لولاية ثانية في 2018 حيث من المفترض إجراء الانتخابات في مارس آذار أو أبريل نيسان. (REUTERS)