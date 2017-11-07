المغرب : استهجان كبير جراء انتشار مقطع مصور يظهر ضرب طالب لمدرسه بوحشية في مدرسة ثانوية (فيديو)

أثار مقطع فيديو صادم، يظهر اعتداء تلميذ على معلم في إحدى مدارس المغرب، سخطا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم، يوم الإثنين، تداول مقطع فيديو لتلميذ يعتدي على معلمه بإحدى مدارس مديرية “ورزازات” التابعة لوزارة التعليم المغربية.

وأثار المقطع سخط المعلمين ما دفعهم إلى الدعوة لإضراب عام، وذلك تضامنا منهم مع المدرس المعتدى عليه.

وأطلق رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” هاشتاغ #كلنا_أستاذ_ورزازات، الذي لاقى رواجا واسعا، حيث نددوا بزملاء التلميذ الذين لم يتدخلوا لوقف تصرفه المشين.

من جانبها، قامت وزارة التعليم المغربية بتقديم شكوى للنائب العام بخصوص الفيديو، وأوفدت لجنة إلى المدرسة للوقوف على حقيقة الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأعلن النائب العام لدى محكمة الاستئناف بورزازات توقيف التلميذ البالغ من العمر 17 سنة لأجل إجراء البحث معه، مشيرا إلى أنه يتواجد حاليا لدى الشرطة القضائية، إيذانا بتقديمه إلى النيابة العامة. (SPUTNIK)