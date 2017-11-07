بشار الأسد سوريا تتعرض لمحاولات غزو فكري و عقائدي و تشويه مفهوم الهوية

7 نوفمبر، 2017
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نقلت وسائل إعلام النظام عن بشار الأسد قوله، الاثنين، خلال استقباله “عدداً من المفكرين والكتّاب العرب المشاركين في مؤتمر الواقع العربي بعد مئة عام على وعد بلفور”، أن ما تتعرض له سوريا هو امتداد لما تعرضت له الأمة العربية على مدار أكثر من مئة عام، من محاولات الغزو الفكري و العقائدي وتشويه مفهوم الهوية.

وأضاف بشار: “من الضروري التمسّك بالهوية الحقيقية لمنطقتنا والقائمة على أساس الحفاظ على التنوّع المتجانس ثقافياً وحضارياً، لأن فقدان هذا التنوّع يخلق البيئة المناسبة لانتشار الفكر المتطرّف الذي يغذّي الإرهاب”.

وتحدث رأس النظام عن “أهمية دور المفكرين في العمل على ألا يبقى الفكر القومي حبيس السياسة والنظريات الحزبية وحوارات النخب، بل يجب أن يتحول إلى مفهوم حضاري وممارسة اجتماعية تعزّز مبدأ الانتماء ومفهوم الهوية في صفوف الشباب والأجيال الناشئة”.

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6 آراء على “بشار الأسد سوريا تتعرض لمحاولات غزو فكري و عقائدي و تشويه مفهوم الهوية”

  2. لا تخاف يا كلب الهوية والوطنية بكل قلوب السوريين الشرفاء
    مو نحنا يلي قتلنا ودبحنا شعبنا لأنو بدو يغير بلدو للاحسن

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  3. هاد لسعتو عايش بعقلية العصور الوسطى, يا ابن الكلب ان بدك تعيش هيك روح لشي كهف وعيش
    مانع السوريين من التطور بتخلفك يا امعة

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  4. ذيل الكلب بشار الأرهابي
    بعد أن سمح في سورية بغزو ثقافي مجوسي وروسي بتشجيع التشيع بين سكان سورية وفتح مدارس لتعليم لغة المحتل الروسي للبلاد
    هذا المسخ يعطي الأن محاضرات بالغزو الثقافي لما تتعرض لها سورية
    بس الحق مو على ذيل الكلب بشار الأرهابي الحق على هؤلاء الحميير المجتمعيين معه بنفس الحضيرة

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  5. اكيد من الضروري التمسك بالهوية الحقيقية ؟؟؟ عن جد ؟؟ مو شايف انو الهوية الحقيقية هي السبب الرئيس بالحرب ياللي صارت ؟ الهوية العقائدية العشائرية الاسلامية السنية العلوية الدرزية الشيعية . خلصونا من هالهوية وعطونا هوية تكون كافرة ما الها طائفة ولا دين ولا تنتمي لاي قبيلة وكل من فيها يعتبر نفسه انسان .. فقط انسان .. ويعيش في دولة يسري فيها قانون موضوع من قبل بشر . فيه اخطاء تصحح بمرور الزمن من بشر اخرين وهدفها الاول الانسان.. وليس الرحمن الرحيم وجنته السماوية التي لاتعدو عن كونها ماخور وخمارة .. او رئيس العشيرة الذي نفديه بالروح والدم ..

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  6. الهويه السورية ظاعت معك يا زرافة
    يا ثرثوررررررررررررررررررررررررررر
    يا بغل يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بغل
    قال أسد قال
    بغل وكثير عليك

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