بشار الأسد سوريا تتعرض لمحاولات غزو فكري و عقائدي و تشويه مفهوم الهوية

نقلت وسائل إعلام النظام عن بشار الأسد قوله، الاثنين، خلال استقباله “عدداً من المفكرين والكتّاب العرب المشاركين في مؤتمر الواقع العربي بعد مئة عام على وعد بلفور”، أن ما تتعرض له سوريا هو امتداد لما تعرضت له الأمة العربية على مدار أكثر من مئة عام، من محاولات الغزو الفكري و العقائدي وتشويه مفهوم الهوية.

وأضاف بشار: “من الضروري التمسّك بالهوية الحقيقية لمنطقتنا والقائمة على أساس الحفاظ على التنوّع المتجانس ثقافياً وحضارياً، لأن فقدان هذا التنوّع يخلق البيئة المناسبة لانتشار الفكر المتطرّف الذي يغذّي الإرهاب”.

وتحدث رأس النظام عن “أهمية دور المفكرين في العمل على ألا يبقى الفكر القومي حبيس السياسة والنظريات الحزبية وحوارات النخب، بل يجب أن يتحول إلى مفهوم حضاري وممارسة اجتماعية تعزّز مبدأ الانتماء ومفهوم الهوية في صفوف الشباب والأجيال الناشئة”.