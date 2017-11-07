بشار يهدد قوات سوريا الديمقراطية خلال لقائه مستشار خامنئي : ” الدور بعد دير الزور على من يسعون لتقسيم الدول و إضعافها “

بشار يهدد قوات سوريا الديمقراطية خلال لقائه مستشار خامنئي : ” الدور بعد دير الزور على من يسعون لتقسيم الدول و إضعافها “

قال بشار الأسد يوم الثلاثاء، إن جيشه وحلفاءه سيواصلون القتال في سوريا بعد نهاية المعركة في دير الزور.

وأشار أيضاً إلى أنه قد ينقل الحرب إلى قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة والتي تسيطر على أكثر من ربع سوريا بالقول إن الحرب تستهدف الذين يسعون إلى ”تقسيم الدول وإضعافها“.

وجاءت تصريحاته عقب لقائه مع علي أكبر ولايتي مستشار السياسة الخارجية للزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي.

ونقلت وكالة سانا عن الأسد قوله: ”الانتصارات التي تحققت ضد التنظيمات الإرهابية بدءا من حلب وليس انتهاء بدير الزور شكلت ضربة حاسمة أفشلت مشاريع التقسيم وأهداف الإرهاب والدول الراعية له“.

وكان ولايتي أعلن يوم الجمعة أن قوات النظام ستتقدم قريبا لانتزاع السيطرة على الرقة من قوات سوريا الديمقراطية واتهم الولايات المتحدة بالسعي إلى تقسيم سوريا بوضع قواتها شرقي الفرات.

وقال في تعليقات تلفزيونية خلال زيارة لبيروت: ”سنشهد في القريب العاجل تقدم قوات الحكومة… في سوريا وشرق الفرات وتحرير مدينة الرقة“.

وقال الأسد في اجتماعه مع ولايتي إن المعركة ستستمر ”حتى استعادة الأمن والاستقرار لجميع الأراضي السورية“.

من جهته، قال ولايتي إن “صمود السوريين وتضحياتهم على مدى سبع سنوات في مواجهة حرب شاركت فيها أعتى الدول وتم خلالها تسخير إمكانيات هائلة لتدمير سورية وتفتيتها باتت نتائجه واضحة للصديق والعدو”. (REUTERS – BBC)