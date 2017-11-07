ترامب : لدي ثقة كبيرة بمكافحة الفساد في السعودية .. بعض من المعتقلين ” حلبوا ” بلادهم لسنوات !

ترامب : لدي ثقة كبيرة بمكافحة الفساد في السعودية .. بعض من المعتقلين ” حلبوا ” بلادهم لسنوات !

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين إن لديه “ثقة كبيرة” بحملة مكافحة الفساد التي أطلقتها السلطات السعودية واعتقلت خلالها العشرات من كبار الشخصيات السياسية والاقتصادية في المملكة، مؤكدا أن هؤلاء ابتلعوا ثروات البلاد على مدى سنوات.

وأعلن ترامب في تغريدة على موقع تويتر “لدي ثقة كبيرة بالملك سلمان وبولي العهد السعودي، فهما يدركان بالضبط ما الذي يفعلانه”، مؤكدا أن “بعضا ممن يعاملانهم بقسوة +حلبوا+ بلادهم على مدى سنوات!”.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قد أجرى السبت اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي بحثا خلاله “التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وسبل تطويرها إضافة إلى استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية”، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وعبر الملك سلمان خلال الاتصال عن إدانة الرياض للهجوم الذي شهدته نيويورك الأسبوع الماضي وقتل فيه ثمانية أشخاص في عملية دهس.

وجاء الاتصال بين الرئيس الأمريكي والعاهل السعودي بعيد حملة توقيفات غير مسبوقة في السعودية طالت أمراء ومسؤولين ووزراء حاليين وسابقين على خلفية تهم بالفساد. (AFP)