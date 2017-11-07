داخلية النظام : إلقاء القبض على ” عصابة أشرار ” ارتكبت جرائم قتل و سرقة في دمشق

قالت وسائل إعلام موالية، الاثنين، إن السلطات النظامية ألقت القبض على عصابة ارتكبت جرائم قتل وسرقة في دمشق.

ونقل الإعلام الموالي عن وزارة الداخلية النظامية قولها، إن “فرع الأمن الجنائي في دمشق تمكن ن إلقاء القبض على عصابة أشرار مؤلفة من ثمانية أشخاص ارتكبت عدة جرائم قتل وسلب وسرقة في محافظتي دمشق وريفها، وبالتحقيق مع المقبوض عليهم المدعوين: (ج . ص)، (م . ف)، (م . ص)، (غ. م)، (ي . ح)، ( ز. ق) اعترفوا بإقدامهم بالاشتراك مع أشخاص متوارين على قتل وسلب عدد من سائقي سيارات الأجرة و(البيك آب) حيث يقوم أحدهم باستئجار هذه السيارات العامة والخاصة من مدينة دمشق واستدراج الضحايا إلى منطقة يكون باقي أفراد العصابة بانتظارهم فيها فيتم تقييدهم وقتلهم خنقاً أو رمياً بالرصاص ورمي جثثهم في أماكن مهجورة، وإتلاف ما يثبت شخصية المغدورين وبيع السيارات المسلوبة، وتقاسم ثمنها فيما بينهم”.

وأضاف بيان الداخلية: “بالتوسع بالتحقيق معهم اعترفوا أيضاً بقيامهم بالاشتراك مع المقبوض عليه (م ، م) بسرقة سيارات ودراجات نارية عن طريق الخلع والكسر في منطقة المزة، وإقدام البعض منهم على تشكيل حواجز وهمية على إحدى الطرق الرئيسة وسلب السيارات المارة على الطريق، كما اعترف المقبوض عليه (أ ، ص) بتعاطيه مادة الحشيش المخدر برفقة أفراد هذه العصابة”.

ووفق المصدر ذاته، فإن التحقيقات ما زالت مستمرة.