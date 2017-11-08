إيران : هجمات الحوثيين الصاروخية على الرياض رد على العدوان السعودي

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني الأربعاء إن الهجمات الصاروخية التي شنها الحوثيون باليمن مستهدفة الرياض ما هي إلا رد فعل إزاء ما وصفه بالعدوان السعودي.

ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن روحاني قوله “كيف للشعب اليمني أن يرد على قصف بلاده؟ أليس مسموحاً له باستخدام أسلحته؟ أوقفوا القصف أولاً ولنرى إن لم يفعل اليمنيون الشيء نفسه”.

وقال روحاني أيضاً إن السعودية ارتكبت “خطأً استراتيجياً” حين اعتبرت أمريكا وإسرائيل صديقتين واعتبرت إيران عدواً.

روحاني للسعوديين: أعظم منكم شأناً ولم يتمكنوا من المساس بنا

وقال روحاني، بعد الاتهامات السعودية الأخيرة لإيران بتهريب صواريخ باليستية للحوثيين في اليمن، رداً على تصريحات المسؤولين السعوديين :”أنتم تدركون جيّداً مكانة وقوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية … من هم أعظم شأناً منكم لم يتمكنوا من المساس بالشعب الإيراني”.

ونقلت وكالة “تسنيم” الإيرانية عن روحاني القول ان الولايات المتحدة تشعل الخلافات في المنطقة من أجل صفقات السلاح، وقال :”الإدارة الأمريكية الأخيرة تملك مهارة خاصة في نهب جيب المنطقة لا سيما السعودية”.

وأضاف متسائلاً :”كيف يمكن للمسؤولين في هذا البلد أن يكونوا راضين عن العداوات التي بدأتها السعودية ضد شعوب المنطقة؟!”.

كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قال أمس إن “ضلوع النظام الإيراني في تزويد الميليشيات الحوثية التابعة له بالصواريخ يعد عدواناً عسكرياً ومباشراً من قبل النظام الإيراني، وقد يرقى إلى اعتباره عملاً من أعمال الحرب ضد المملكة”.

وتتهم السعودية إيران بتهريب صواريخ باليستية للحوثيين في اليمن لاستهداف الأراضي السعودية بها، وهو ما تنفيه إيران.(REUTERS)