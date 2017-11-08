تركيا : قتلى و جرحى بانفجار في مصنع ببورصة

تركيا : قتلى و جرحى بانفجار في مصنع ببورصة

قُتل خمسة أشخاص وجرح وأصيب 14 آخرون بجروح اليوم (الأربعاء) بانفجار في مصنع للطلاء شمال غربي تركيا، وفق ما قال مسؤولون.

وأظهرت لقطات من موقع الانفجار أن قوته تسببت في انهيار سقف المصنع الواقع في منطقة جورسو في إقليم بورصة، إضافة إلى أنه ألحق أضراراً بالغة ببعض السيارات القريبة.

وقالت «وكالة أنباء الأناضول» إن “غلاية” في المصنع هي سبب الانفجار وإن المسؤولين يحققون في ما حدث.

وصرّح نائب رئيس الوزراء خاقان تشاووش أوغلو «قتل خمسة أشخاص وأصيب 14 حتى الآن. نتابع الموقف وبدأنا تحقيقاتنا»، وتابع «لا يوجد خطر الآن لكنه كان انفجاراً قوياً جداً وألحق أضراراً جسيمة بالمنطقة».

ونقلت قناة «إن.تي.في» عن رئيس بلدية جورسو مصطفى إشيق قوله إن تسعة عمال كانوا في المصنع عندما وقع الانفجار وربما كان هناك عملاء أيضاً داخله. (REUTERS)