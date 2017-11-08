خلال زيارته لحلب .. مستشار خامنئي لمقاتلي ” لبيكي يا زينب ” : خط المقاومة يعبر من دمشق ليصل إلى فلسطين

أثنى مسؤول إيراني كبير يوم الأربعاء على تحالف إقليمي مع إيران يمتد من طهران إلى بيروت “مما يسلط الضوء على نفوذ الجمهورية الإسلامية في قطاع واسع من الشرق الأوسط يشمل العراق وسوريا ولبنان”، بحسب وكالة رويترز.

ونقل الإعلام الحربي التابع لحزب الله عن علي أكبر ولايتي كبير مستشاري الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي قوله أثناء زيارة لمدينة حلب أن تدخل طهران في سوريا حال دون اتساع دائرة العنف.

ونقل عن ولايتي قوله لمجموعة من المقاتلين المتطوعين الشيعة ”خط المقاومة يبدأ من طهران ويعبر من بغداد ودمشق وبيروت ليصل إلى فلسطين“.

وقال الإعلام الحربي التابع لحزب الله إن المقاتلين الذين كان ولايتي يتحدث معهم جاءوا للدفاع عن مرقد السيدة زينب في دمشق مما يجذب آلاف المتطوعين العراقيين والأفغان الشيعة للذهاب إلى هناك قبل تكليفهم على الخطوط الأمامية لقتال جماعات سنية مقاتلة معارضة للأسد.

ويحمل كل المقاتلين الشيعة تقريبا شارة على الزي القتالي وعليها عبارة ”لبيك يا زينب“.(REUTERS)