رئاسة الشؤون الدينية التركية تعتزم توظيف أئمة سوريين لـ ” تقديم النصح و الإرشاد للاجئين “

قالت صحيفة “يني شفق” التركية، إن “رئاسة الشؤون الدينية التركية كشفت عن هدفها لتعيين 100 رجل دين وإمام سوري لتقديم النصح والإرشاد الديني للاجئين السوريين في معسكرات ومراكز الإيواء المؤقت والتي يقدّر عددهم بـ 235 ألفاً في تركيا”.

كما تهدف رئاسة الشئون الدينية التركية إلى فتح مكاتب استشارية دينية في مراكز الإيواء المؤقتة للإجابة على الأسئلة الدينية وتقديم الفتاوى للاجئين السوريين في تركيا.

وستتكفل الرئاسة الدينية باستخراج إذن العمل لهم بموجب لائحة تصاریح العمل الخاصة بهم.

وتعمل السلطات التركية حاليًّا أيضًا على تسيير رحلات تشمل 500 طفل سوريّ بهدف زيارة مدن تركية تاريخية وثقافية مثل إدرنة ، إسطنبول ، بورصة، قونية ، مانيسا وديار بكر وغيرها لتعريفهم بالثقافة الدينية وتاريخ تركيا. (Yenisafak)