شعبان تصحح للمعلم و تؤكد تهديدات بشار لـ ” قسد ” : لن نتخلى عن الرقة و لا فيدرالية و مفاوضات .. خذوا ما حصل في العراق درساً !

شعبان تصحح للمعلم و تؤكد تهديدات بشار لـ ” قسد ” : لن نتخلى عن الرقة و لا فيدرالية و مفاوضات .. خذوا ما حصل في العراق درساً !

قالت بثينة شعبان مستشارة، بشار الأسد، يوم الثلاثاء إن القوات التركية والأمريكية الموجودة على أراض سورية ”قوات محتلة وغير شرعية“ وإن نظام رئيسها ”سيتعامل معها“.

وذكرت شعبان في مقابلة تلفزيونية، بحسب ما نقلت وكالة رويترز، إن “الحكومة لن تتخلى عن مدينة الرقة التي سيطرت عليها قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن”.

وأضافت لقناة الميادين: “تركيا اليوم هي دولة محتلة توجد قواتها على أرضنا بشكل غير مشروع تماما كما القوات الأمريكية تتواجد بشكل غير مشروع .. وسوف نتعامل مع هذا الموضوع كما نتعامل مع أي قوة غير شرعية على أرضنا”.

وقالت بثينة: ”كل شيء خاضع للسوريين وللحوار بين السوريين ولا يمكن أن يكون هناك حوار حول تقسيم أو قطع جزء من البلاد أو الفيدرالية كما يسمونها“.

وأضافت أن ما حدث في كردستان العراق ”ينبغي أن يكون درسا“ للقوات الكردية.

وقالت مستشارة الأسد أيضا إن تصريحات وزير الخارجية في سبتمبر أيلول التي قال فيها إن دمشق منفتحة على المفاوضات مع الأكراد بخصوص مطلبهم بالحكم الذاتي أسيء فهمها.

وأضافت ”لا أعتقد أن أي حكومة تستطيع أن تحاور أي فئة حين يتعلق الأمر بوحدة البلاد“.

وفي وقت سابق يوم الثلاثاء قال الأسد إن الجيش وحلفاءه سيواصلون القتال في سوريا بعد طرد الدولة الإسلامية من آخر معقل كبير لها في البلاد بمحافظة دير الزور.

وأشار أيضا إلى أنه ربما ينقل الحرب إلى قوات سوريا الديمقراطية التي تسيطر على أكثر من ربع البلاد قائلا إن الحرب يجب أن تستهدف من يسعون لتقسيم وإضعاف الدولة.

مواضيع متعلقة:

وليد المعلم يغازل : الإدارة الذاتية للأكراد أمر قابل للتفاوض .. و تحسين العلاقات مع تركيا مرتبط بشروط

بشار يهدد قوات سوريا الديمقراطية خلال لقائه مستشار خامنئي : ” الدور بعد دير الزور على من يسعون لتقسيم الدول و إضعافها “

بثينة شعبان : أمريكا ليست دولة قوية .. و خلال 20 عاماً سيكون إسم السيد الرئيس بشار الأسد كإسم ديغول في مقاومة النازية ( فيديو )