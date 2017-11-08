” طريقة خطيرة قد تؤدي للموت دهساً ” .. هولندا : كاميرات أسفل الشاحنات لضبط اللاجئين المتسللين الراغبين بالوصول إلى بريطانيا ( فيديو )

وضعت شركة النقل البحري “ستينا لاين”، كاميرات لمراقبة المتسللين تحت الشاحنات،والراغبين بالوصول إلى بريطانيا عن طريقها.

وقالت صحيفة “ألخمين داخبلاد” الهولندية، الإثنين، بحسب ما ترجم عكس السير، إن تسلل الأشخاص إلى محور العجلات للاختباء يشكل خطراً عليهم.

وتظهر الكاميرات الجديدة، التي تم وضعها في منطقة “هوك فان هولاند”، صوراً صادمة.

وبحسب مدير الشركة “مارسيل فان در فلخت”، فإنه لم تقع إلى الآن أية حادثة، وقال: “لكنها مميتة، تسير الشاحنات بسرعة معقولة خلال صعودها على متن السفينة، ماذا سيحدث عند سقوط أحدهم من على المحور؟ حينها سيدهس تحت الشاحنة التالية”.

وكان المدير قد رأى المزيد من هؤلاء المتسللين الذين أطلق عليهم اسم “متسلقي محور العجلات”، منذ شهر تموز الماضي، عندما تم العمل على تجديد المكان، ومنذ ذلك الحين لم يعد ممكناً الدخول عبر السياج بمقص الحديد اليدوي.

وقد تم وضع سياج كهربائي، وتحته يوجد سياج اسمنتي بارتفاع متر، من أجل منع المتسللين من الدخول، لذلك يتسللون الآن أسفل الشاحنات قبل دخولها إلى المنطقة.

ومن أجل الحد من أعداد المتسللين، تختبر الشركة الآن نظام كاميرات جديد يصور أسفل الشاحنات، حيث تتم مشاهدة التصوير بشكل مباشر، وعند رؤية أحد ما، يتم الاتصال بالشرطة.

وتوجد الكاميرات على واحد من طرق الشاحنات الثلاثة في المكان، ويتم توزيع الشاحنات بشكل عشوائي على هذه الطرق، وحتى اللحظة لا توجد كاميرات إضافية، بسبب سعرها المرتفع جداً.

المصدر : Algemeen Dagblad