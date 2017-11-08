” الحضن الدافي ” .. عمر السومة يقود منتخب الترفيه عن أبناء بشار و آصف و ماهر في دمشق ( صور )

8 نوفمبر، 2017
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تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على نحو واسع، مجموعة صور تجمع “النجم عمر السومة” وعدداً من لاعبي منتخب بشار الأسد، مع أبناء “العائلة الحاكمة” في دمشق.

وتظهر الصور عدداً من اللاعبين، على رأسهم السوما، إلى جانب كل من أبناء آصف شوكت (باسل) وماهر الأسد (شام) وبشار الأسد (زين وحافظ)، في ما بدا أنها مباراة “ترفيهية”.

كما أظهرت صور ومقاطع مصورة زيارة كل من السومة وفراس الخطيب لمنزل الممثل الموالي مصطفى الخاني.

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12 رأي على “” الحضن الدافي ” .. عمر السومة يقود منتخب الترفيه عن أبناء بشار و آصف و ماهر في دمشق ( صور )”

  1. اكثر شخص كنت احبك يا عمر مو بس لانك ابن محافظتي دير الزور …بس سؤالي ليش رجعت للنظام يعني النظام هددك ولا مسك عليك شي خلاك غصب عنك ترجع للنظام المجرم .. دير الزور حرة وعصية على كلاب الاسد .واتمنى انك ترجع للثورة السورية يا عمر

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  3. لا مشكلة للسوريين مع أطفال بشار الاسد، ولا اعتب على السومة ولا الخطيب رغم كرهي المزمن لهذا النظام اللص المجرم، و لكن ماذا عن من أتى لتحرير السوريين من المجرمين، أين هم؟ الشرفاء في السجون و القبور و القلة القليلة من المؤمنين على الجبهات، في المقابل طوابير من اللصوص و العملاء و قطاع الطرق و المنافقين و عبدة العملات بجميع فآتها البنكية.
    لا يمكن ان تنبت ورود في بيئة من الشوك و العلقم، السوريين المغرمين بذاتهم اسوء شعوب المنطقة، واقع كلما اعترفنا به أسرع كلما تخلصنا من ظلامنا أسرع، لم يربح بشار بل خسرت اخلاقنا.

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  4. يا جردون
    يا معفن فكرك بتأثر عليا يا كلب
    يا خاين
    شوف دير الزور شو عمل فيها ابو رقبة الزرافة الجردون فشار تبعك يا حيوان

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  8. طبعا ياسومه انتا في حضن القتله انتا تضحك ومبتسم بينما أبناء وأطفال وشيوخ ونساء دير الزور يقتلون بأسلحة مضيفك الفجره لقد تبرات منك دير الزور لأنك وصمة عار في جبين كل حر من أبناء دير الزور وعارك سيلاحق أبناءك من بعدك لأنهم سيقولون هؤلاء أبناء الخائن الذي باع نفسه لست بطل ب اخراجك معتقل مقابل شرعنة بشار الاسد الدير بلد الأبطال ولا وجود لأمثالك بها

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  9. عاش منتخب الجمهوريةالعربية السورية نعم حضن دافي نعيش ونموت فيه نحن غير الذين نقفز من حضن لحضن

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  12. لم يعد هذا الحقير يستحق نشر أي أخبار عنه مهما كانت, وكذلك بقية أعضاء منتخب البراميل.

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