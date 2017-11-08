” الحضن الدافي ” .. عمر السومة يقود منتخب الترفيه عن أبناء بشار و آصف و ماهر في دمشق ( صور )

” الحضن الدافي ” .. عمر السومة يقود منتخب الترفيه عن أبناء بشار و آصف و ماهر في دمشق ( صور )

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على نحو واسع، مجموعة صور تجمع “النجم عمر السومة” وعدداً من لاعبي منتخب بشار الأسد، مع أبناء “العائلة الحاكمة” في دمشق.

وتظهر الصور عدداً من اللاعبين، على رأسهم السوما، إلى جانب كل من أبناء آصف شوكت (باسل) وماهر الأسد (شام) وبشار الأسد (زين وحافظ)، في ما بدا أنها مباراة “ترفيهية”.

كما أظهرت صور ومقاطع مصورة زيارة كل من السومة وفراس الخطيب لمنزل الممثل الموالي مصطفى الخاني.

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